OV7 ya no tendrá bioserie, confirmó Ari Borovoy

OV7 ya no tendrá bioserie, pese a haber trabajado en ella por tres años (Instagram/@oficialov7)

Tras años de planeación de la serie biográfica de OV7, los cantantes decidieron que el proyecto ya no se realizará y sólo se concentrarán en sus últimos conciertos juntos.

En 2021 se dio a conocer que OV7 inició conversaciones para poder llevar a la pantalla sus vidas desde su niñez. La mayoría de los miembros estaban de acuerdo con compartir los mejores y peores momentos de la agrupación, menos Ari Borovoy, quien inclusive dijo que emprendería acciones legales en contra de la producción.

Sin embargo, el dueño de Bobo Producciones reveló en un encuentro con la prensa el 28 de junio, que ya no habrá un proyecto biográfico del grupo.

Ari Borovoy desde antes había asegurado que no tenían información de los avances de la serie (Instagram/@ariborovoy)

“Hasta donde supe la semana pasada es que ya no habrá serie de OV7, pero no tengo mucha información. Óscar es el que es la cabeza de esa bioserie, así que él es el que les puede platicar”

Hasta el momento, el resto de los integrantes de OV7 han dado declaraciones acerca de su bioserie; la última vez que hablaron al respecto fue a inicios de este año.

En enero Erika Zaba aseguró que, a pesar de que Ari no estaba de acuerdo con que se hiciera la bioserie sobre el grupo, ellos continuaban con la pre producción sin su compañero.

Hasta el pasado abril, OV7 aún estaba produciendo su bioserie, aún sin la aprobación de Ari (Instagram/@oficialov7)

“Ha sido todo un relajo el tema de la serie de OV7, sigue adelante, son procesos muy largos porque escribir algo así es complicado, ojalá se logre, va en pie así vayamos seis, vayamos siete”, dijo la cantante a Hoy.

En respuesta a esto, Borovoy dijo a la prensa en abril que no tenía información sobre el avance de la producción, la única vez que le mencionaron el proyecto fue meses atrás, pero no lo invitaron.

“Sigo sin estar enterado de absolutamente nada de la serie, la última junta que tuve fue con el productor, con Pepe Bastón, y me dijo que me iban a buscar (...) entiendo, lo poco que sé, es que toma mucho tiempo hacer una bioserie, pero como siempre lo he dicho, yo estoy abierto a escuchar”, aseguró el empresario.

La agrupación no ha hecho declaraciones sobre su bioserie (Instagram/@oficialov7)

Ari Borovoy planea un documental para contar su verdad

La molestia de Ari Borovoy por la bioserie sobre OV7 comenzó cuando, según él, nunca le mostraron un guion para aprobarlo, pues seguramente él será parte de la historia que se quiera contar.

Ya que tras meses de preparación de esa serie él no había sido contactado por la producción, decidió comenzar los planes para lanzar su propio documental, pero este trataría únicamente de su vida, desde sus inicios como cantante hasta su actualidad, como productor y dueño de Bobo Producciones.

“A mí lo que me gustaría y lo que estoy haciendo (...) es una docu serie, es algo documentado, no es algo platicado, actuado, es algo documentado”

Ari aseguró que su documental ya se estaba produciendo, pero no dio detalles de su lanzamiento (Instagram @ariborovoy)

En 2021 el cantante dijo que él, antes de firmar, quería que le mostraran lo que saldría en la historia porque no estaba dispuesto a aceptar un proyecto del que no supiera cómo sería su personaje.

“Si se está diciendo la verdad, y nada más que la verdad, con mucho gusto voy a firmar, si no se está diciendo la verdad, no van a contar conmigo”, sentenció Ari.

Desmintió que se tratara de un problema económico, pues se rumoró que él había pedido una paga mayor a la de sus compañeros y por eso era el único que no había firmado.

OV7 no extenderá su gira de despedida, pese a que su público habría pedido más fechas (Instagram/@oficialov7)

OV7 se separará este año

Ari Borovoy aprovechó para negar que la gira de OV7 se alargará o tendrá algún cambio para que sus fans puedan despedirse de ellos, por lo que los conciertos que ya habían sido anunciados serán los últimos que darán como grupo.

No obstante, Erika Zaba meses atrás compartió que, posiblemente, para sus 50 años vuelvan a tener otro reencuentro.