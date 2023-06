Sheinbaum responde a Ebrard por supuesto derroche de recursos: “No estamos haciendo nada ilegal”

La aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Ante los señalamientos sobre el supuesto “derroche“ de recursos para impulsar su candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó su compromiso de informar sobre los gastos realizados durante sus recorridos por todo el país.

Tras un encuentro con jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Sheinbaum Pardo detalló que hará público en qué gasta los 5 millones de pesos que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) otorgó a sus aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Vamos a estar dando informes. (...) Lo vamos a hacerlo público. Nosotros no estamos haciendo nada que sea ilegal. No hay derroche de recursos”, afirmó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México desde en Cuernavaca, Morelos.

La aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en un encuentro con estudiantes de la UAEM. Foto: Captura de Pantalla

Ebrard acusa “derroche” y pide “tope” de gastos

Lo anterior, luego de que el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón acusó que el resto de las “corcholatas” desperdician recursos en sus recorridos por el territorio mexicano, por lo que llamó a establecer un tope de gastos.

Al encabezar un evento en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, el aspirante presidencial también denunció “acarreo” en eventos de sus principales rivales, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.

“No escapa de mi atención que hay una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja. Somos un pueblo sabio, como dice el Presidente [Andrés Manuel López Obrador]”, apuntó el pasado martes.

Cabe recordar que el partido guinda ofreció a la cuatro “corcholatas” un total de 20 millones de pesos de su gasto ordinario, es decir, 5 millones de pesos para cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial.

“Es evidente. El nivel de gastos es muy alto, también en redes [sociales]. Entonces, lo que se necesita es que el partido tome en serio ese tema y diga ‘hay un tope’. Porque nos van a aportar 5 millones, pero no hay tope”, reclamó Ebrard.

Por lo anterior, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que la senadora Martha Lucía Mícher presentará quejas ante Morena en contra de las demás “corcholatas”, quienes se comprometieron a evitar derroches al inicio de la contienda.

Marcelo Ebrard, durante su visita a la alcaldía Coyoacán. Foto: Twitter, @m_ebrard

Sheinbaum, de acuerdo con un límite

Por su parte, Claudia Sheinbaum se mostró de acuerdo con establecer un límite de gatos, pero admitió que ella no está pendiente de la promoción del resto de sus compañeros, específicamente con anuncios espectaculares.

“Yo creo que está bien, lo que pasa es que yo no calculo los espectaculares que hay de unos y de otros, lo que hay que ser es ser consistente, eso es lo que hay que ser”, comentó.

... y criticó a la oposición por método para elegir a su presidenciable

En la carrera por la sucesión presidencial la oposición va “tarde y con sueño”, opinó la aspirante a la candidatura Morena tras el anuncio del método que con el que la alianza “Va por México” definirá a su abanderado.

Rumbo a las elecciones de 2024, el lunes pasado la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), trazó la ruta para elegir al “responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México”.

Al respecto, Sheinbaum Pardo consideró que el proyecto del bloque opositor debería llamarse “Frente Amplio Contra México”, porque a sus integrantes los une “el pasado lleno de corrupción y los intereses personales”.

A través de un mensaje en video, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México comparó a la coalición con una tienda de disfraces porque, explicó, usan los movimientos y causas sociales a su conveniencia.

Al considerar que ahora “se quieren disfrazar de demócratas”, Claudia Sheinbaum sugirió que el empresario Claudio X. González será el encargado de elegir al candidato presidencial del bloque opositor.

“Ahora se quieren disfrazar de demócratas en realidad la decisión de quien va a ser [el candidato presidencial] la va a tomar Claudio X González y un grupúsculo, pero están haciendo una parafernalia para decir que hay participación, y para colmo usan el mismo método que le copiaron a Morena”, acotó la “corcholata”.