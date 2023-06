¿Son de Lituania? Estos son los orígenes de la familia de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum. es aspirante a la presidencia de México por Morena. Foto: @Claudiashein

Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y quien renunció a ese cargo para iniciar una gira por el país para buscar ser la candidata a la presidencia de México en 2024 por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), compartió su acta de nacimiento en sus redes sociales, ante dudas sobre si era mexicana o no.

La noche del martes, Sheinbaum, por medio de su cuenta de Twitter, publicó un breve video en el que reiteró que es mexicana, y al decirlo, también dejó reproducir una canción titulada “Claudia la mexicana”, que puede encontrarse en Spotify. “Les comparto esta canción que me encontré en Spotify, “Claudia, la Mexicana”. Para quien tenga duda... ¡Soy pura mexicana!”, señaló la aspirante a ser la primera mujer en gobernar el país.

En el video, se ve a la ex jefa de Gobierno durante su regreso a la alcaldía Tlalpan, luego de un viaje en Morelos. Sin embargo, en un momento del video señaló que “venía yo leyendo y me acordé de una pregunta que me hicieron unos periodistas, que si soy mexicana, háganme el favor; les voy a dejar mi acta de nacimiento para que la vean, mis papás también nacieron en México”, dijo.

Luego de esto, la aspirante morenista mostró el documento oficial donde se lee que nació el 24 de junio de 1962 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, también nació en México, aunque su familia llegó al país en la década de los años 40 del siglo pasado. (Cuartoscuro)

De dónde es originaria la familia de Claudia Sheinbaum

Y es que los apellidos de la también ex alcaldesa de Tlalpan no son muy comunes en México, lo que posiblemente haya ayudado a difundir el rumor de que la política no es mexicana, sin embargo, ella nació en el territorio nacional. Los padres de la aspirante a la candidatura a la presidencia de México, también son mexicanos, pues nacieron en el país, sin embargo, sí tiene orígenes europeos.

Según información de la página Enlace Judío, el padre de Claudia Sheinbaum Pardo, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, fue un ingeniero químico, cuya familia ashkenazí llegó a México desde Lituania, en Europa del este, en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando la migración judía hacia nuestro país comenzó a incrementar considerablemente.

El abuelo de Sheinbaum fue un comerciante de joyas que en México estuvo involucrado con actividades del Partido Comunista Mexicano.

Por su parte, la madre de Sheinbaum, la científica Annie Pardo Cemo, proviene de una familia sefaradí originaria de la ciudad de Sofía en Bulgaría, según datos de la misma página, la cual llegó a México en la década de los años 40, huyendo del Holocausto. Annie Pardo tomó clases en una escuela judía, para más tarde, cursar la carrera de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), haciendo después un hito, al convertirse en la primera sefaradí en entrar a la academia mexicana.

Sheinbaum tiene orígenes búlgaros por parte la familia de su madre. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Los padres de Claudia Sheinbaum estuvieron muy involucrados en el activismo de la izquierda mexicana desde la década de los años 60. Ya en el matrimonio y con su familia, la pareja decidió dejar la zona tradicionalmente judía en el poniente de la Ciudad de México, lo que también conllevó a una inexistente relación formal entre los Sheinbaum y la comunidad judía institucionalizada, según el periodista Alan Grabinsky, y decidieron irse a vivir al sur de la capital, cerce de Ciudad Universitaria, de la UNAM, en donde Annie trabajaba.

Sheinbaum fue la segunda hija del matrimonio, y cursó sus estudios en escuelas no judías. Estudió Física en la UNAM, misma universidad en la que estudió y trabajó su madre. Desde joven, tal como sus padres, fue parte del activismo político universitario e incluso fue parte de la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a finales de la década de los 90. Fue en esta etapa más políticamente activa que conoció al hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien, desde entonces, mantiene una relación cercana.