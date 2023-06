“Se están quedando atrás”: Ebrard reaccionó al método de la oposición para elegir a su candidato presidencial

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Ante el anuncio de la alianza “Va por México” sobre la ruta que habrá de seguir para definir a su candidato presidencial, Marcelo Ebrard afirmó que la oposición “se está quedando atrás”.

Aunque el aspirante a la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) saludó el método del bloque opositor, consideró que “ya llevan rato atrás” en la definición formal de sus tiempos para elegir al nombre de quien llevarán en la boleta en las elecciones de 2024.

“Se están quedando atrás en muchos sentidos y, bueno, tienen todo el derecho de hacer el proceso que consideren, no sólo porque hagan o no hagan el proceso, sino también por las posiciones políticas que han adoptado, pero bueno, si lo quieren hacer bienvenidos. Se están quedando atrás, ya llevan rato atrás”, afirmó el excanciller tras encabezar un evento en Puerto Vallarta, Jalisco.

El excanciller Marcelo Ebrard, junto a su esposa, la economista Rosalinda Bueso (izq.), durante una asamblea en Puerto Vallarta. Foto: Twitter, @m_ebrard

Oposición fija condiciones para elegir a su presidenciable

El sábado pasado, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), avalaron el método para elegir a su abanderado de cara a los próximos comicios presidenciales.

De acuerdo con fuentes del diario español El País, la coalición obtuvo la aprobación de sus órganos internos a la estrategia que contemplaría la recolección de firmas, encuesta y elecciones primarias.

En sesión extraordinaria, Acción Nacional determinó aplicar un método de selección “en el que se utilicen, entre otros, factores de medición que aporten elementos para concluir que la postulación del perfil representa las mejores posibilidades de triunfo”.

Así, las y los interesados en participar como aspirantes a la candidatura deberán juntar y presentar 150 mil firmas, para formar un padrón de electores y avanzar en las siguientes etapas de selección.

Entre otros filtros, se contempla la aplicación de encuestas, con lineamientos aún por definir, debates y comicios internos entre los perfiles más destacados, que deberán contar con “solvencia moral” y “buena fama” pública, capacidad de gobernar y generar las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición.

Además, de la mano con la sociedad civil y otras fuerzas políticas, prevén implementar mecanismos consultivos conjuntos para construir una agenda política de cara a las elecciones del próximo año.

Paralelamente, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó, de manera unánime, la creación de un Consejo Técnico Consultivo y los mecanismos de consulta para participar en la construcción de un Frente Amplio Opositor.

Por su parte, el PRD buscará a su candidato a través de una consulta ciudadana, con un Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica “para construir una agenda política y plataforma electoral rumbo a las elecciones del 2024″, según tuiteó el dirigente del partido, Jesús Zambrano.

Sin embargo, se espera que el anuncio oficial, así como el resto de los detalles, suceda el próximo lunes 26 de junio.

Oposición “está en la lona”, dice Mario Delgado

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la oposición “está en la lona, derrotada y sin liderazgos”, mientras que su partido tiene claro tanto a sus candidatos como el proceso de selección rumbo al 2024.

Luego de que “Va por México” aprobó el método de selección de su abanderado, el líder guinda señaló que la oposición “sólo tiene como objetivo que regrese la corrupción, que regrese el saqueo de los bienes nacionales y que regrese el privilegio de unos cuantos sobre la mayoría”.

“Hoy la oposición está en la lona, está derrotada, no tienen liderazgos, no tienen idea y, por supuesto, no tienen proyecto de país. La suya es una alianza de intereses y de complicidad, pues son responsables de la degradación que han sufrido varias generaciones, pero afortunadamente esta coalición ha venido quedando en el pasado”, manifestó a través de un comunicado.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Foto: Especial

Ebrard confirma asistencia a mitin de AMLO

Por otra parte, Ebrard Casaubón reiteró que asistirá a la “fiesta” en el Zócalo de la Ciudad de México convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para el próximo 1 de julio, con el objetivo de conmemorar cinco años del triunfo de la llamada Cuarta Transformación.

“Sí, porque nos invitó. Vamos a estar ahí. Ya les dije a mis compañeros que no se trata de hacer porras, sino de apoyar. Es la conmemoración del triunfo y los avances logrados”, afirmó desde la cancha de baloncesto de la Unidad Deportiva de Agustín Flores Contreras.

En días pasados, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adelantó su presencia para “echar porras” a López Obrador; además, anticipó que pedirá a sus simpatizantes que se abstengan de manifestar consignas en apoyo a sus aspiraciones presidenciales.

Un día antes, el 30 de junio, Ebrard viajará a Miami para sostener una reunión con la comunidad mexicana “y me regreso para llegar a tiempo al Zócalo”.