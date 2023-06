Lilly Téllez se baja de contienda de la oposición por la presidencia: “Método no garantiza equidad”

Lilly Téllez anuncia que no participará en la contienda presidencial de la oposición. Foto. Jovani Perez / Infobae México

Al señalar que el método anunciado no garantiza equidad entre las y los aspirantes, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, anunció que “por congruencia y sentido ético” no participará en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor.

Te puede interesar: Los 50 cuestionamientos de Lilly Téllez a Va por México para su método de selección

A través de un mensaje en video, la legisladora reiteró su recelo respecto al proceso de la alianza opositora, pues “así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes”.

“He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo”, comentó, y lamentó que la oposición se ponga a la altura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por adelantarse a los tiempos electorales.

“No podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, condenó Lilly Téllez.

La senadora anunció que “por congruencia y sentido ético” no participará en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición Credito:TW@LillyTellez

Recordó que el pasado lunes la alianza “Va por México”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), trazó su ruta rumbo a los comicios del próximo año; sin embargo, la metodología generó dudas entre los participantes por temas como el financiamiento.

Te puede interesar: AMLO reacciona a baja de Lilly Téllez de la contienda presidencial: “Ya se dio cuenta que ella no fue escogida”

Tan sólo el pasado martes, Lilly Téllez aseguró que su principal preocupación es la transparencia de los recursos de los que cada aspirante podrá disponer y de que no se viole la ley ante la posibilidad de que sus las “campañas” se mantengan con financiamiento ilícito.

“A mí no me patrocina nadie, no pago redes y me preocupa que sea laxo o que exista algún resquicio por el que se pueda meter dinero ilegal por parte de un empresario o por parte de los mismos de Morena o peor, de malandros. Entonces tenemos que asegurarnos que no se viole la ley. Mi dilema es ético, mi dilema es si acepto un método que podría violar la ley con tal de llegar a la Presidencia”, apuntó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Cuestiona método del Frente Amplio Opositor

Tras anunciar su decisión, la sonorense enlistó las razones por las que no participará en el proceso para designar al presidenciable de cara a las elecciones de 2024, entre ellas, el escaso tiempo para preparar la elección nacional, “algo imposible para una ciudadana sin partido como yo”.

Te puede interesar: PRI denunciará a “corcholatitas” por recorridos ilegales en el país

Bajo esta línea, argumentó que el procedimiento “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”.

Por ello, concluyó que el resultado del proceso interno no dependerá del voto ciudadano, “sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen”.

Aunque se hace a un lado de la contienda presidencial, aseguró que continuará levantando la voz contra el gobierno “corrupto, inepto y mentiroso”, e hizo un llamado para que quienes decidan participar en la contienda “mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión”.

En ese sentido, manifestó sus mejores deseos para al resto de las y los aspirantes presidenciables de la oposición: al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, a las senadoras Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes y al exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

Aspirantes a la candidatura presidencial de "Va por México" rumbo al 2024. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Lilly Téllez, una “guerrera”: Marko Cortés

Por separado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, reconoció a Lilly Téllez por haber levantado la mano para encabezar el proyecto de la oposición, con el que buscan “corregir el rumbo de México”, y la calificó como una “guerrera”.

“Querida Lilly Téllez, debo agradecer que de manera decidida hayas aceptado levantar la mano y reconozco que tu participación generó revuelo positivo en la opinión pública. Estoy seguro que en este gran proyecto hay lugar para quienes queremos realmente corregir el rumbo de México y que seguirás aportando todo tu talento para lograrlo. Amiga, como te lo he expresado en lo privado, todo mi reconocimiento por ser una verdadera GUERRERA”, escribió el líder albiazul en Twitter.

Baja de Téllez es “lamentable”, considera Calderón

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón lamentó la noticia y llamó la atención sobre algunas observaciones que hizo Lilly Téllez respecto a los lineamientos establecidos por el PAN-PRI-PRD, que deben atenderse por el “bien de la seriedad, legitimidad y legalidad del proceso”.

“Este es un anuncio muy lamentable. Muchas de las observaciones de la senadora Lilly Téllez son serias y deben atenderse, en bien de la seriedad, legitimidad y legalidad del proceso. Los organizadores deben abocarse a ello de inmediato”, urgió.

“Lamento tu decisión”, dice Santiago Creel

El también aspirante a la presidencia, Santiago Creel lamentó la decisión de Lilly Téllez pues, según él. aportó “una visión firme, valiente e informada, a favor de un auténtico cambio”.

A través de Twitter, el diputado le extendió sus mejores deseos y le envió un “abrazo con afecto”.

“Querida Lilly Téllez, lamento tu decisión. Aportaste una visión firme, valiente e informada, a favor de un auténtico cambio y en contra del actual régimen autoritario y de pésimos resultados que estamos padeciendo las y los mexicanos. Te deseo el mayor de los éxitos en lo que decidas emprender. Un abrazo con afecto”, escribió.

Téllez “se dio cuenta de que no fue la escogida”: AMLO

Cuestionado la baja de Lilly Téllez de la contienda al interior de la oposición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la senadora “ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida”.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el primer mandatario reiteró que la candidatura presidencial del bloque opositor ya ”está resuelta” desde “las alturas”, es decir, por la supuesta cúpula empresarial.

Lo anterior, en referencia al empresario Claudio X. González, quien, de acuerdo con López Obrador, será el encargado de designar al “responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México”.

“Algunos ya se están dando cuenta y otros quieren estar ahí porque quieren sacar una plurinominal. Van a cobrar por su servicio”, sugirió el mandatario tabasqueño desde Palacio Nacional.