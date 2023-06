Quiénes y cuántos son los nietos de Silvia Pinal

Silvia Pinal tiene una numerosa familia (Foto: Televisa)

La dinastía Pinal se encuentra nuevamente en el ojo público, pues Luis Enrique Guzmán dio a conocer que, tras realizarse una prueba de ADN, se enteró que el pequeño Apolo no era su hijo. Esto causó rápidamente una gran controversia, pues esto indicaría que Mayela Laguna -esposa del famoso- le habría mentido sobre su paternidad.

“Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma”, se lee en el comunicado compartido por Ventaneando y se añade:

“Pero si debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla”.

Aunque hasta el momento, Silvia Pinal no se ha pronunciado respecto a estos sucesos, el legado de la matriarca se habría visto modificado.

Luis Enrique Guzmán dio a conocer que Apolo no es su hijo (Twitter/@VentaneandoUno)

Quiénes son los nietos de Silvia Pinal

Para tener en claro cómo está distribuida la familia de la conductora de Mujer Casos de la vida real hay que recordar que ella tuvo cuatro hijos: Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste.

La siguiente línea de sucesión está distribuida de esta forma:

Stephanie Salas

Stephanie Salas es hija de Sylvia Pasquel y fue la primera nieta que tuvo Silvia Pinal. Desde muy pequeña estuvo inmersa en el mundo del espectáculo tanto con participaciones en la televisión como con su música.

La famosa mantuvo una relación amorosa con Luis Miguel, de la cuál nació su hija Michelle Salas y también tiene una hija llamada Camila Valero, quien es hija del músico Pablo Valero.

Stephanie Salas aseguró que ella caminaría al lado de su hija el día de su boda (Ig:@stephaniesalasoficial)

Actualmente, Stephanie ha estado en el ojo público ya que mantiene un romance con Humberto Zurita y ambos se profesan públicamente su amor.

Viridiana Frade

Sylvia Pasquel también se enamoró de Fernando Frade y en 1985 tuvieron una hija a la cuál nombraron Viridiana, en honor a la hija de Silvia Pinal que falleció.

Sin embargo, la hermana de Stephanie Salas murió a los dos años debido a un accidente que tuvo en una alberca. Pasquel ha relatado que su pequeña falleció al tratar de seguir a un patito que le habían regalado y que se echó a nadar a la alberca.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana”, recordó Sylvia en una emisión del programa Historias Engarzadas.

Sylvia Pasquel perdió a su hija viridiana cuando la menor tenía dos años (FOTO:CUARTOSCURO)

Frida Sofía

Alejandra Guzmán es una de las mujeres más controversiales dentro de la Dinastía Pinal y en 1992 tuvo una hija con Pablo Moctezuma a la que llamaron Frida Sofía.

En los últimos años, la joven ha tenido fuertes desencuentros con su madre, por lo que actualmente no tienen una buena comunicación. En este sentido, Frida Sofía también ha llegado a acusar a su abuelo Enrique Guzmán de presuntamente abusar sexualmente de ella cuando era joven.

Respecto a la relación de la modelo con su abuela Silvia Pinal, la primera actriz ha señalado que pese a la tensión familiar, ha llegado a comunicarse con su nieta en secreto.

Foto: Getty Images

Giordana y Schersa Guzmán

Giordana y Schersa Guzmán son hijas de Luis Enrique Guzmán y, aunque ambas tienen una vida alejada de la farándula, la primera tiene su marca de joyas y la otra es tatuadora.

Apolo Alejandro

Apolo Alejandro era considerado el nieto más joven de Silvia Pinal, pues aparentemente era hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. Sin embargo, tras la reciente prueba de ADN, se dio a conocer que el hijo de Pinal no es el padre del niño.