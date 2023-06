¿Quién es esta hormiga y por qué está tan triste? Éste es el inesperado origen del meme

Imágenes: Disney/Twitter.

Memes vemos, pero historias no sabemos. Siempre es importante tener en cuenta de dónde viene tal o cual imagen que se viraliza por redes sociales. En primer lugar porque somos chismosos, y en segundo porque en ocasiones podemos descubrir historias que son extraordinarias, inesperadas, o simplemente más graciosas que el meme original. En este caso toca el turno de hablar de la hormiguita triste. Una imagen que seguramente has visto en más de una ocasión y en diferentes y graciosas versiones.

Se trata de una imagen en donde el tierno insecto carga con un pequeño costalito con un palito que coloca a sus espaldas. Su expresión es evidentemente triste, porque se entiende que el personaje se está yendo de algún lugar que probablemente le gusta mucho, o que le ha sucedido alguna historia que le ha roto el corazón.

En redes sociales dicha imagen se ha viralizado para demostrar alguna situación de tristeza o de vergüenza. Y en tan solo unas semanas la hormiguita triste se convirtió en uno de los memes más usados, y que probablemente tuvo tanto éxito porque se puede utilizar literalmente para cualquier situación. Por ejemplo, como en la siguiente imagen.

Captura: Twitter.

Pero la verdadera pregunta es: ¿quién es aquella triste hormiga y por qué está tan triste? Desde luego que Know Your Meme tiene la respuesta, una página que se especializa en explicar todos los detalles de los memes más virales y sus orígenes que en ocasiones pueden ser casi tan desconocidos.

El portal web memero menciona que el meme es conocido en inglés como Sad Ant With Bindle, o Homeless Ant, o How It Feels To Ant, los cuales se pueden traducir en español como “Hormiga triste con manta”, “Hormiga sin casa”y “Hormiga como se siente”, respectivamente.

Muchos pueden pensar que la imagen proviene de alguna ilustración para niños como en las páginas de un cuento, o que quizás su origen se debe a un libro escolar infantil que acompaña a algún problema matemático. La realidad es que la imagen pertenece a la marca de una empresa especializada en un control de plagas.

Facebook.

El dibujo tiene bastantes años circulado por la red, casi desde el año 2013. Durante aquellas épocas la imagen sobre todo se compartió mucho vía Tumblr, una red social que aún existe, pero que ya casi nadie utiliza. Por suerte el meme brincó a Twitter y Facebook, lo que le dio una oportunidad de difusión todavía mayor.

Casi todas las imágenes la utilizaron con la frase “Así se siente cuando”, antes de pasar a describir alguna acción que tiene que ver con una situación desmoralizante, humillante, o incluso triste. Frases como “así se siente enviar un mensaje primero”, o “así se siente pedir prestado”, o “así se siente no alcanzar boletos para ‘tal’ evento”.

La empresa que presentó el dibujo primero es Zap Pest Control, una compañía ubicada en Virginia, Estados Unidos, que se especializa en el control de plagas y la limpieza detallada de domicilios. En la imagen original se puede observar a la hormiguita lista para marcharse, pero con una casa detrás. Lo que simboliza que de alguna manera “la corrieron” de aquel lugar.

Captura: Facebook.

La imagen es su fotografía principal en su página de Facebook, pero no es el logo oficial. El logo oficial es simplemente el nombre de la empresa con letras de color verdes y negras. Y en su portada tienen la imagen de un domicilio muy cuidado, pero con un jardìn bastante grande que seguramente esconde varios insectos.

Por extraño que parezca al buscar la página de dicho negocio en Facebook, resulta que apenas y tiene 26 seguidores y la imagen de perfil solo poco más que un par de reacciones. ¿Te esperabas esta historia?