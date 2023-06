Mario Delgado minimizó método presidencial de la oposición porque “están en la lona”

Mario Delgado llamó a los seguidores de la 4T a llenar de nueva cuenta el Zócalo (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, aseguró que tienen la encomienda de llenar el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado, día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará el quinto aniversario de su triunfo electoral

“Este 1° de julio vamos a llenar el Zócalo, una vez más, para festejar los 5 años desde que el pueblo organizado venció a los corruptos y los neoliberales”, por lo que el presidente nacional de Morena convocó a los seguidores obradoristas a celebrar la victoria del político tabasqueño.

Por su parte, los partidos que conforman la Alianza Va por México anunciarán este lunes por la mañana el método para seleccionar al abanderado presidencial que tratará de ganar en 2024 la elección federal a Morena.

Ante el inminente anuncio de los partidos PAN, PRI y PRD, Mario Delgado aseguró este domingo que la oposición “está en la lona, derrotada y sin liderazgos”.

La alianza Va por México anunciará este 26 de junio el método de participación de los aspirantes presidenciales rumbo a 2024. (FOTO: Archivo)

Según Delgado, Morena, PT y PVEM están llevando a cabo un proceso con equidad y reglas claras, mientras que el bloque opositor no tienen método para ganar el apoyo ciudadano

“”Nuestra encuesta será un instrumento que garantice el tener de manera fiel y sin interferencias la decisión de la gente, de quien debe darle continuidad a este proceso de transformación”.

Señaló que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México lograron organizarse y mantener su coalición con miras a darle continuidad a la Cuarta Transformación en 2024, lo que muestra “la fortaleza de nuestro movimiento, que es más cercano al pueblo y que en 23 entidades ha demostrado que tiene el apoyo de los ciudadanos”.

El presidente nacional de Morena minimizó los “intentos infructuosos” de la Alianza Va por México por mostrar ante la ciudadanía un proyecto congruente, y criticó que los partidos sólo buscan ganara a la 4T porque sólo tienen “como objetivo que regrese la corrupción, que regrese el saqueo de los bienes nacionales y que regrese el privilegio de unos cuantos sobre la mayoría”.

Morena lleva a cabo el proceso interno para designar a la personas que Coordinará la Defensa de la Transformación, y asegura que se trata de una competencia equitativa. (Captura de pantalla: Facebook/Mario Delgado)

Luego del revés que Morena sufrió en Coahuila al competir sin el PT y el PVEM, Delgado Carrillo resaltó que la fórmula junto a sus aliados les ha permitido ganar 23 gubernaturas y se mostró confiado del resultado que podrían obtener en 2024, donde se renovará la presidencia de la República.

“Hoy la oposición está en la lona, está derrotada, no tienen liderazgos, no tienen idea y, por supuesto, no tienen proyecto de país. La suya es una alianza de intereses y de complicidad, pues son responsables de la degradación que han sufrido varias generaciones, pero afortunadamente esta coalición ha venido quedando en el pasado. Nosotros seguimos reafirmando este movimiento para ganar el 2024″, afirmó.

Como ha dicho en repetidas ocasiones el presidente López Obrador, el objetivo de Morena y sus aliados para el próximo año es impulsar el Plan C, de modo que obtengan la mayoría en el Congreso e impulsar las últimas reformas constitucionales que desea el Ejecutivo federal antes de culminar su sexenio.

“Vamos a ganar el futuro ganando el 2024, por eso vamos por 33 millones de votos, para ganar la presidencia de la República, ganar la mayoría en el Congreso y poder seguir impulsando las reformas constitucionales que nos faltan, para terminar con esos reductos del conservadurismo que todavía siguen promoviendo la corrupción y los privilegios y podamos llevar la transformación a fondo también al Poder Judicial”, destacó Mario Delgado.

En medio del periodo de promoción de las seis corcholatas de Morena, el líder nacional de a 4T y es lo que les ha permitido arrebatarle a los opositores 23 estados.