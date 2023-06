Mujeres contra la misoginia en el mundo Drag: las hyper queens en el escenario mexicano LGBT+

Mujeres contra el lado machista y misógino del mundo Drag: las hyper queens en el escenario mexicano LGBT+ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el marco del Mes del Orgullo LGBT+ 2023, los colores, glitter y las diversas propuestas en la escena del arte drag mexicano provocan que más de un artistas deslumbre con su personaje en programas de televisión, reality shows como La Más Draga o Drag Race México, así como las diversas marchas siendo la de la Ciudad de México -este sábado 24 de junio- el espacio perfecto para cerrar los recordatorios a la sociedad de que la diversidad sexual y el derecho a una digda identidad de género no son temas que se encuentren a debate.

Sin embargo, la idea de que sólo existen Drag Queens y que para ser una se debe ser hombre ha comenzado a debilitarse con la llegada de las mujeres o personas no binarias a la industria, por lo que aquí en Infobae México te presentamos las historias de vida, retos enfrentados y luchas que algunas de sus máximas exponentes han comenzado en el país del tequila, transgrediendo el lado oscuro y poco conocido del arte más popular del momento.

Qué son las Hyper Queens

Personajes Drag como Madison Basrey, Alexis 3XL y Kelly Caracas forman parte de esta rama (Fotos: Instagram/@alexis3xl/@madisonbasrey/@iamkellyariana)

Gran parte de la población, incluso para la misma comunidad LGBT+ el término no es familiar, pues durante años se ha formado un estereotipo y estigma sobre quiénes sí pueden hacer Drag y quienes no, pues dicha industria impulsada en Estados Unidos con RuPaul había sido contamiedad de machismo y misoginia que incluso tuvo al famoso modelo en medio de una polémica que estuvo apunto de terminar con su carrera y franquicia.

Cuando mujeres cis, trans o personas no binarias -su identidad autodesignada no se percibe ni como del género masculino ni como del género femenino- intentaron expresar sus emociones en “un espacio seguro” como se ha considerado a la industria Drag, encontraron que la realidad era diferente a la teoría y por ello términos despectivos como Faux Queen -Falsa Reina- fueron utilizados para dirigirse a ellas y elles.

Tratando de redimirse con ello, les fue otorgado otros tipo de terminación siendo Bio Queens -en el caso de los hombres Bio Kings- la palabra utilizada que más allá de incluir terminó siendos transfóbica, pues su significado denotado es: “una drag queen que se identifica como una mujer o como una persona no binaria a la que se le asignó género mujer al nacer”.

Empoderadas de la mano de otros fuertes movimientos sociales como el feminismo, la mujeres y personas no binarias encontraron la palabra correcta e inclusiva para poder ser parte de la industria del Drag: Hyper Queens. Este término incluse a mujeres cis -que se identifica con el género que le fue asignado al nacer-, trasngénero y transexuales, así como género de no binariedad, siendo de momento la forma correctamente política y social para nombrarles.

Shafer Messh: una mujer cis que ha roto todo esteriotipo en Guadalajara

Shafer Messh es una mujer cis que hace Drag desde hace dos años en Guadalajara, México (Foto: Instagram/@shafer_messh)

Conocida por algunos gracias a haberse coronado como ganadora de La Carrera Drag de Guadalajara -popular competencia nocturna creada por la legendaria reina de la CDMX Paris Bang Bang- o por otros tras haber llegado a la final de Toma Mi Dinerita temporada 3 -concurso creado por Pepe y Teo-, le platicó a Infobae México más sobre lo que la llevó a realizar dicho arte, las primeras criticas que enfrentó cuando la gente supo que era una mujer cis así como la terminología correcta que debe emplearse en ellas y así evitar repetir discrusos machistas y misoginos en su contra.

“El arte Drag es una expresión que te permite a través de una presentación rendir mensajes, emociones o arte. En mi caso lo aplico para lo que siento y para liberarme, es mi desestres, esa parte que te da vida y con lo que puedes ser tú mismo”, explica la reina de Jalisco sobre su percepción sobre el Drag.

Con 2 años en la industria, Shafer Messh quería replicar todo aquello que admiraba:

Shafer llegó a la final de uno de los concursos Drag más importantes de México (Foto: Instagram/@shafer_messh)

“No sabía que como mujer cisgénero podía hacerlo, pensaba que solo los hombres y que eran parte de la comunidad LGBT+ podían hacerlo. Yo tenía mucho miedo de que por ser mujer me dijeran ‘Tú qué’”. Haciendo frente a los malos comentarios, a pesar de qué hubo más positivos, tuvo que dejar en claro que su género no era una ventaja sobre los hombres que practican la misma profesión. “Nosotras estamos entrando a este mundo en el que no esta bien visto que mujeres cis hagan Drag, pero fue como un ‘Me cuesta lo mismo qué a tí”.

“Es una mujer maquillada”, fueron parte de los duros señalamientos que la misma comunidad LGBT+ le emitió, pero pese a ello sigue firme en lo que inició como un pasatiempo y ahora es parte de su vida profesional, pese a ser una mujer cisgénero y heterosexual.

“El término Bio Queens hacía referencia solo a mujeres ‘biológicas’ y dejaba de lado a las mujeres trans y no, las mujeres trans al final son mujeres; no se podía hacer era división en la palabra. En este ya entran mujeres cis y trans”.

Enchanteé: una oportunidad no binaria para el arte Drag y los discursos feministas

Enchanteé es un ícono de las Hyper Queens en Guadalajara, México (Foto: Instagram/@enchantee_ics)

También de Guadalajara, Enchanteeé Irazú Corona Saldivar es una persona que se identifica como no binaria que se ha distinguido por ser una de las máximas representantes de realizar Drag más allá de la moda y las pasarelas, sino con tintes políticos y sobre todo feministas -aunque elle explica que no es su estandarte y tampoco lo hace esperando ser una figura conjuntiva dentro del tema-.

“Yo siempre fui fan del arte Drag, pero al igual que todos pensaba que era solo para hombres, que el caso de Alexis 3XL -ganadora del reality show La Más Draga 2- había sido un caso extraordinario. Mi necesidad de expresar ciertos temas me ayudó a llegar a la industria. De por sí fue un reto haber iniciado en pandemia por cuestiones económicas, pero la verdadera chinga llega cuando la gente se entera que no eres hombre”.

Para Enchanté el mayor reto fue “Que encontrara una cara que no me provocara disforia y la otra fue darme cuenta que había ciertas cosas que si hacía un hombre eran válidas pero si las hacía yo no. Cuando salía con ropa mía, de que un vestido o cosas así, me decían que no era Drag, pero luego veo a los hombres con ropa de su hermana y es como de ‘No iba a ser valido para mi Drag pero para los hombre sí’, ese fue mi primer choque”.

Enchanteé es una de las Hyper Queens más solicitadas por los fans para proyectos como La Más Draga o Drag Race México (Foto: Instagram/@enchantee_ics)

Para elle el Drag político no debe ser forzado, sino todo lo contrario, debe nacer de las experiencias personas y preocupaciones del día a día: “Debe quedar claro que no estoy representando a un movimiento o a un grupo de personas en específico, sino me represento a ‘yo’ dentro del movimiento. Ese de que te ven como ‘La Draga Activista’, porque cada que había un problema o así me etiquetaban y exigían un punto de vista”.

Aunque el camino aún es largo, personajes como Shafer Messh y Enchanteé siguen habriendo esas puertas que el machismo y la misoginia habían cerrado, algo que a la par se ha visto reflejado en otras importantes exponenetes como Alexis 3XL, reina coronada de La Más Draga 2, Madison Basrey -fonalista del mismo reality show y que de forma reciente se identificó como mujer trans, o Kelly Caracas, rumorada para LMD6, siendo el arte Drag que une a estas mujeres y personas no binarias en la búsqueda de un mismo objetivo: existir y no persistir.