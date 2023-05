Carla Oaxaca, exmánager de Chuponcito, confirmó vinculación a proceso tras denuncia de acoso: “Tengo pruebas”

El payaso fue vinculado a proceso (Foto: Instagram/@chuponcitoflores07)

Carla Oaxaca, exmánager de José Alberto Flores Jandete “Chuponcito”, confirmó que el comediante fue vinculado a proceso después de que lo denunciara por presunto acoso sexual en 2020.

Te puede interesar: Cuántos años podría estar en prisión “Chuponcito” por presunto acoso sexual

Fue en una entrevista para el programa Chismorreo donde la supuesta víctima dio más detalles sobre el proceso legal que enfrentará el cómico.

Qué dijo Carla Oaxaca sobre denuncia a Chuponcito

Durante el programa de Multimedios, Carla Oaxaca detalló que el proceso en contra de Chuponcito era cierto, pero destacó que se postergó durante algunos meses debido a circunstancias variables.

Te puede interesar: Chuponcito podría ser detenido por presunta violencia sexual, aseguró Gustavo Adolfo Infante

“En noviembre, un juez federal había dado la orden de que se le vinculara a proceso, sin embargo, a él todavía le quedaba un recurso que fue la revisión del recurso del amparo. Esta revisión se llevó su tiempo y finalmente, hace un par de semanas sale la resolución, donde tres jueces federales explican el por qué el señor tiene que ser vinculado y esa es la decisión”, detalló.

El comediante no ha emitido una declaración (Foto: Instagram/@chuponcitoflores07)

De acuerdo con Carla, las autoridades ya tienen los elementos correspondientes para continuar con el proceso.

Te puede interesar: Mujer denunció acoso sexual en transporte público del Edomex

“Se me notificó que el juzgado ya tiene el archivo y ahora lo único que falta es que se den ala fecha para la audiencia de vinculación”, remarcó.

Oaxaca se mostró esperanzada y ahondó en que le parecía importante que ante la opinión pública poco a poco su versión de los hechos estuviera tomando fuerza.

“Se está demostrando que nunca mentí, que nunca he mentido, que las pruebas las tengo y las tiene en la fiscalía”, señaló.

Al ser cuestionada sobre un acuerdo reparatorio, la exmánager dejó en claro que esa no era su intención y que buscaría dejar la resolución en manos de las autoridades.

Chuponcito enfrentará a la justicia (Foto: Instagram/@chuponcitoflores07)

“A mí no me interesa llegar a un acuerdo con él, yo quiero que se haga justicia y que la justicia decida de qué manera él va a pagar esto; si se tiene que someter a terapia psicológica, ¡qué maravilla!, que se someta para que no vuelva a cometer estos actos”, añadió.

Carla Oaxaca explicó que además de la denuncia por presunto acoso sexual, también interpuso una por supuesto despido injustificado. Sin embargo, respecto a este tema ya no quiso adentrarse más.

Qué le habría hecho Chuponcito a su exmánager

A finales de 2020, Oaxaca rompió el silencio y denunció ante las autoridades a José Alberto Flores por presuntamente acosarla sexualmente durante tres años.

La mujer explicó que el comediante la habría hostigado con mensajes de texto que contenían comentarios inapropiados.

Esta no es la primera vez que payaso recibe acusaciones de esta índole, ya que Bárbara Estrada -una de sus exparejas- también denunció actos de acoso sexual y extorsión que presuntamente el famoso payaso en su contra.

Chuponcito fue denunciado de acoso sexual (Foto: Captura de pantalla de Youtube/Chuponcito Tv)

Lezlye Luévano, ex bailarina del programa Se Vale, también alzó la voz y contó que mientras trabajó junto al artista, este la acosó durante tres años.

“Quiero que sepan que sí lo hacía (buscar otro trabajo) porque por el acoso yo me salía, trabajaba en otros lugares, pero el señor se encargaba de hablar con mi jefe de ese momento para que me corriera y yo regresara con él”, destacó en una antigua entrevista en Hoy.

También, la joven comentó que Chuponcito le habría pedido en repetidas ocasiones videos o imágenes sexuales.

“Yo era la responsable de mantener a mi familia y por esa razón cometí un error de mandarle una foto”, dijo.

Según su ex trabajadora, en los últimos tres años la situación empeoró, pues el payaso le pedía fotos desnuda y videos sexuales, situaciones que rechazaba y por las que la despidió infinidad de veces hasta que accedió.