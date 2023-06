Chuponcito tendría orden de aprehensión por presunto acoso sexual

El comediante no ha emitido una declaración (Foto: Instagram/@chuponcitoflores07)

José Alberto Flores, alias Chuponcito, se encuentra en problemas legales desde el año 2020, luego de que fuera denunciado por Carla Oaxaca, quien fue su manager. Aparentemente, el comediante habría tenido algunas actitudes inapropiadas y habría intentado besarla a la fuerza.

En la emisión Ventaneando de este 7 de junio del 2023, Rosario Murrieta confirmó que el comediante ya tiene una orden de aprehensión en su contra, por el delito de acoso sexual.

“Tenemos la noticia de última hora porque en el caso de la denuncia de Carla Oaxaca, nuestra excompañera y amiga, que montó en contra de Chuponcito. Resulta ser que esta mañana ya le giraron orden de aprehensión quien por cierto no se presentó ni a esta ni a la pasada audiencia”, dijo la periodista.

Asimismo, dijo que espera que el comediante se entere por televisión que “van a ir por él”. Fuerza Informativa Azteca informó en su cuenta de Twitter que el comediante no se presentó a las audiencias pues argumentó no sentirse bien de salud además de estar hospitalizado.

Foto: Captura de pantalla YouTube/ Chuponcito TV

Hace un tiempo, el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo en su programa De Primera mano: “Lo que me dicen los abogados, la gente que sabe, es que lo van a notificar, lo van a detener, lo van a llevar, lo van a fichar, le van a poner las huellas digitales y lo van a poner como un presunto acosador y después de eso empieza el… yo no sé si esté en la cárcel o no pero sí es culpable que le caiga absolutamente todo el peso de la ley”.

Carla Oaxaca declaró en su momento que la relación con Chuponcito era buena, sobre todo a nivel profesional, pero después todo cambió. Aparentemente, el payaso comenzó con comentarios que Carla los sintió como “una pretensión”. Después, comenzaron a subir de nivel, hasta que le pidió abiertamente un beso y le soltó frases como “imagínate que soy otro” y “estoy enamorado de ti”.

“En noviembre, un juez federal había dado la orden de que se le vinculara a proceso; sin embargo, a él todavía le quedaba un recurso que fue la revisión del recurso del amparo. Esta revisión se llevó su tiempo y finalmente, hace un par de semanas sale la resolución, donde tres jueces federales explican el por qué el señor tiene que ser vinculado y esa es la decisión”, detalló la ex manager del comediante.

El acoso sexual, delito presuntamente cometido por el comediante, tiene un rango de entre uno y tres años de prisión, y el Código Penal de la CDMX lo define como: “A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conductora de naturaleza sexual indeseable”.

Cuando salieron a la luz las acusaciones, José Alberto Flores, alias Chuponcito, dijo “Pues voy a decir con todo mi corazón, con toda mi franqueza, ustedes saben que, en la humanidad, hay gente que con un poquito de su alma dañada y quiere perjudicar”.