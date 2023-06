Qué hicieron las corcholatas en su primer día rumbo a la candidatura

TEPJF confirma medidas cautelares contra promoción de “corcholatas” de Morena. Foto: Jovani Perez / Infobae México

Los aspirantes a candidatura presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados, comenzaron sus recorridos por distintas partes de la República como parte de su estrategia rumbo a las encuestas internas.

Te puede interesar: PAN advirtió que emitirá denuncias a todas la “corcholatas” de AMLO

Las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los perfiles del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se presentado en sus respectivas asambleas informativas” para dar a conocer los trabajos a llevar a cabo de cara a la disputa interna.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició sus recorridos en el estado de Oaxaca, en un evento realizado en San Juan Bautista Tuxtepec, en donde destacó los restos que se enfrentarán de cara a las elecciones federales del 2024.

Te puede interesar: Por qué Morena no destinará presupuesto a las corcholatas durante proceso para elegir a su candidato

Durante su participación, la ex mandataria capitalina aseguró que dará seguimiento a los trabajos de la Cuarta Transformación, los cuales serán encabezados por primera vez por una mujer.

Sheinbaum destacó ser una mujer en encabezar la 4T ( REUTERS/Henry Romero)

Acompañada de simpatizantes del partido guinda, la aspirante a candidatura resaltó los esfuerzos del presidente del país, a quien calificó como un hombre que se preocupa por la ciudadanía.

Te puede interesar: PAN denunció ante el INE a corcholatas por “ilegalidades” en el proceso interno de Morena

“Hoy tenemos un presidente que mira por las minorías, por eso cuando hablamos de la continuidad es porque no queremos que llegue el gobierno alguien que traicione el pueblo de México. Cuando hablamos de la continuidad es porque profundizamos los derechos del pueblo de México”, destacó.

Por su parte, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió aun un evento en un hotel de la Ciudad de México, donde se reunió con jóvenes para destacar la importancia de la participación de este sector.

Además de ello, el ex canciller mexicano propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación (4T), quien estaría encabezada por el hijo del primer mandatario federal, Andrés Manuel López Beltrán.

Marcelo Ebrard destacó su trayectoria con AMLO .( REUTERS/Henry Romero)

No obstante, en redes sociales y previo a su evento, Marcelo Ebrard anunció que formalmente buscaría iniciar sus giras con su maestra de kinder, a quien le debía las gracias por iniciar con su formación.

A su vez, el ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde destacó que, a diferencia de sus compañeros de la contienda, él donará los recursos destinados a estas actividades a causas nobles.

“Respeto mucho a mis compañeras y compañeros que están participando en este proceso; respecto sus decisiones. Pero nosotros vamos a pedir que los recursos que debían destinarse para nuestras actividades sean donados (....) donde hay abono y donde las minas han explotado la tierra. Tiene que haber justicias sociales.”, sostuvo.

El extitular de la Segob habló sobre el financiamiento que Morena le ofreció a las Corcholatas (Cuartoscuro)

El ex coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio inició a sus asambleas informativas de los Comités en Defensa de la Transformación desde el Monumento a la Madre, en Ciudad de México.

En el evento, el senador hizo un llamado para seguir con la unidad del Movimiento y asegurar así que los trabajos del gobierno continúen como lo han hecho hasta ahora.

Por último, los perfiles de los partidos aliados, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, incoaron sus recorridos en Oaxaca y el Estado de México, donde se dijeron listos para asegurar la candidatura de la alianza.

Foto: Cuartoscuro

El ex diputado del Partido del Trabajo (PT) aseguró que sus compañeros de partido son funcionarios destácales, no obstante, esto no aseguraba que podrían garantizar las ideas de izquierda.

Por su parte, el ex senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó sus deseos para continuar con la agenda de su partido si resultará ganador de las contiendas.