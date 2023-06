“El abandono de los papás en México es producto del machismo”, declaró Erick Farjeat

Erick Farjeat contó que el hecho de los papás ausentes en México es un problema social y cultural (Cortesía)

El Día del Padre, más allá de ser una fecha de festejo, también se presta a considerar y evaluar las problemáticas que rodean a la figura paterna en nuestro país, uno de ellos es el abandono de los hijos por parte de sus papás, como lo es el caso de Luis Miguel que, de acuerdo con Aracely Arámbula, no se hace cargo ni en atención ni de forma económica de sus hijos.

Pero, cuál es el origen de este problema. Erick Farjeat, es un famoso papá soltero que decidió, ante todo, procurar a su hija pensando siempre en lo que es mejor para ella, a diferencia de otras celebridades que prefirieron alejarse, pero esto por qué ocurre. De acuerdo con el músico el problema es el machismo que se encuentra presente en nuestra sociedad.

Cabe destacar que el también tatuador profesional dijo que esto fue causado mayormente por la música del pasado que contenía letras machistas que interpretaron populares cantantes, mayormente los que pertenecían al género regional mexicano.

El músico, inversionista y tatuador dijo que el problema del abandono de los hijos es un problema causado por el machismo. (Cortesía)

“El abandono de los papás es parte de que vivimos en una sociedad super machista, no es mala onda y no me gusta hablar de nadie de manera negativa, pero algunos intérpretes de regional mexicano sí hicieron bastante daño con sus letras. Porque sus canciones son de yo soy el mejor, el todas mías y el machito”, declaró el también inversionista.

Farjeat consideró que esto no es lo único que ocasionó porque si una mujer era la que dejaba a uno de estos hombres era un acto que la convertía en “mala” y como consecuencia se volvían alcohólicos de manera momentánea o lo adoptaban como un estilo de vida.

“Pero si una mujer me hace una esto la convierte en desgraciada, y se vuelven alcohólicos, pero no funciona así, eso es ser débil mental, digámoslo por su nombre.

Erick Farjeat reveló que el machismo también ocasionó que recibiera distintos señalamientos por ser papá soltero. (Cortesía)

Distintas personas le dijeron a Farjeat que cambiar pañales era tarea de las mujeres

El músico reveló algunas anécdotas que vivió al lado de Metztli, especialmente cuando era bebé. Una de las que más lamentó es cuando en diversos lugares buscaba baño con cambiador o familiar para poder retirar los pañales sucios y colocar uno nuevo, ante esto le mencionaron que no contaban con esas adecuaciones porque “cambiar los pañales” era una tarea para mujeres. Estas son las palabras del también luchador:

“Me tocó que cuando Metztli era chiquita y preguntaba por un baño con cambiador me decían que no había , baño familiar tampoco y la respuesta que recibía era que no había motivo para que pusieran un cambiador de pañales en un baño de hombres porque los que tiene que cambiar a los niños y a los bebés son las mujeres.”

Para resolver esto lo que hacía era juntar dos sillas a modo de una pequeña camita, pero recibía regaños o prohibiciones porque no podía hacerlo en un lugar público. Como consecuencia respondía lo siguiente: “Yo argumentaba que no tenían un lugar apto para esto y les mencionaba que si veían a alguna mujer conmigo para que me ayudara y como era obvio que no sólo decía ‘resuélvanlo o aguántense’”.

El también tatuador reveló que su hija disfruta mucho del mar y de viajar en avión gracias a que siempre lo acompañaba a sus giras musicales. (Cortesía)

Otro aspecto que al también inversionista le causa conflicto es cuando asistía a terapia con los profesionales para atender a su pequeña. Con cada visita que pasaba Farjeat se daba cuenta que las mamás y las abuelitas eran las que procuraban asistir puntualmente con los menores de edad y los papás siempre se quedaban afuera, acto que calificó como un problema.

“Me toca ver en las terapias de autismo donde llevo a mi niña que siempre son las mamás o las abuelitas, si va el papá se queda afuera en la sala de espera viendo su celular, no se involucran, no les importa, creen que no es su trabajo y que no les corresponde, me dan ganas de darles un bofetón, me saca mucho de onda”, compartió.

La expareja de Sabrina Sabrok consideró que tatuarse el nombre de los hijos no quiere decir que sean buenos papás, asimismo comentó que es un problema que muchos papás sólo vean a los menores una vez cada dos semanas sin pensar que esto influye negativamente en ellos.

El músico ha vivido muchas aventuras al lado de su hija. (Cortesía)

Finalmente compartió con este mensaje su sentir hacia el hecho de ser papá y sobre aquellos que deciden no criar a sus hijos: “Tengo la fortuna de ser padre soltero, doy todo por mi hija, se me hace chido verla crecer, me es una pena que mucha gente decida perderse todos esos momentos”, puntualizó.