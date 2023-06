Así suena “Ella baila sola” de Peso Pluma interpretada por Vicente Fernández

El Tiktok surgió el video y generó diferentes reacciones

En TikTok ha surgido una versión de Ella baila sola, hit mundial del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, pero cantada por el rey de la música ranchera, Vicente Fernández. El video se ha vuelto viral pues, al parecer, demuestra lo adelantada que está la inteligencia artificial en materia de imitar voces.

Ella baila sola se ha convertido en un indiscutible éxito de la música mexicana contemporánea. Los acordes de la canción no sólo ha enamorado a entusiastas de la música que viven en México, sino en todo en varios países como Estados Unidos y Japón. El tema ha desbancado exitosas canciones de artistas de talla internacional como Shakira, Miley Cyrus y Bad Bunny.

En plataformas digitales de música, Peso Pluma se encuentra muy bien posicionado, compitiendo con interpretes conocidos mundialmente. Asimismo, el intérprete originario de Guadalajara, Jalisco, se ha convertido en una auténtica sensación entre chicos y grandes, generando gran atención con cada cosa que hace.

El video, que ya cuenta con miles de comentarios y likes, se ha vuelto tremendamente popular, pues es curioso escuchar la inconfundible voz de Vicente Fernández interpretando el que es, quizás, el tema en español más exitoso del momento en todo el mundo.

Y es que resulta bastante increíble escuchar al intérprete de música mexicana cantar la letra de Ella baila sola a la perfección, con su particular manera de usar la voz. Casi pareciera que es una canción original del intérprete de Un millón de primaveras, pues además de todo, el clásico sonido tumbado de la canción fue reemplazado por los acordes típicos de la música que cantaba Vicente Fernández.

El video ha generado diferentes reacciones, desde las que alaban la versión, hasta aquellas que consideran que se trata de un “sacrilegio”, pues la música de ambos intérpretes no tienen demasiado en común.

Peso Pluma se encuentra disfrutando las mieles del éxito. Desde interpretar su canción en el famoso programa de Jimmy Fallon hasta cantar frente a cientos de miles de personas en el festival Coachella, Hassan Kabande es, sin lugar a dudas, el cantante de música mexicana del momento.

Vicente Fernández, por su parte, a pesar de haber fallecido hace ya un tiempo, sigue vivo en el gusto de los mexicanos. Recientemente, su hijo, Alejandro Fernández, quien ha admirado la música de Peso Pluma, rindió homenaje a su padre con un monumental concierto en la Plaza de Toros México.

En el video se pueden leer algunos comentarios de internautas como: “Hermosa. Así la hubiese cantado don Vicente, lo extrañamos. Felicidades al imitador y al mariachi”, “No es la letra es el cantante me acabo de dar cuenta”, “Desde el mas allá no podía quedarse atrás el mejor”, “Ya me dio sed”, “Las leyendas nunca mueren”, “Mariachis tumbados”, “Con una buena voz se arregla todo”, “Esa sí es música con buena voz, totalmente lo mejor”, “Imagínense que estamos en los 2000 jugando a la pelota en la calle y tus tíos que están trabajando en la casa tienen el radio y sale esa”.

Recientemente, Peso Pluma celebró su cumpleaños número 24 rodeado de amigos e interpretes con los que ha colaborado en más de una canción para su próximo álbum de estudio: Genesis, que contendrá temas como Rosa Pastel, Bye, Luna, Carnal, Su casa y Lady Gaga. Para festejar, el interprete de corridos tumbados tiró la casa por la ventana con una excéntrica fiesta en su natal Jalisco.

Tanto Peso Pluma como Vicente Fernández son dos estrellas que han marcado a una generación. Sus canciones han cruzado las fronteras y enamorado los mercados internacionales. La música regional mexicana está teniendo un importante alcance a nivel global.