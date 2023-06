Un niño cayó desde su azotea al intentar ver la fiesta de Peso Pluma

Un niño se encuentra hospitalizado tras la fiesta de cumpleaños de Peso Pluma (Instagram/@_PesoPluma)

La noche del 15 de julio en Guadalajara un niño cayó desde su azotea mientras intentaba ver los detalles de la fiesta de cumpleaños de Peso Pluma. Esto causó que fuera hospitalizado de emergencia.

Te puede interesar: ¿Está molesto? Ramón Ayala responde a polémica por prominencia de Peso Pluma y Natanael en el Arre HSBC

El intérprete de Ella baila sola festejó su cumpleaños 24 en su natal Jalisco. Ya que quiso celebrar a lo grande este momento, tuvo una exclusiva y lujosa fiesta, de la que sólo se saben los detalles que él y sus invitados compartieron en redes sociales.

Entre lujosos automóviles, piñatas con su figura, botellas de champagne y música en vivo, el cantante disfrutaba de su fiesta, mientras que cerca de ahí un niño sufrió una grave caída por querer ser parte de esta celebración.

A la fiesta fueron invitados varios cantantes y bandas que amenizaron el evento (Captura de pantalla/Instagram @laseptimabanda)

Debido a lo cerrado que fue este evento, algunas personas quisieron saber qué estaba sucediendo al interior, como fue el caso de un niño de alrededor de 10 años que intentó asomarse a la casa de su vecino desde el techo de su casa.

Te puede interesar: Fuerza Regida arremete contra Peso Pluma en pleno concierto: ¿Ya se le subió la fama?

Según informó el programa Hoy Día, el niño -de quien se desconoce la identidad- aún se encuentra en el hospital al que fue llevado tras caer desde la azotea de su hogar.

El menor habría caído desde varios metros de altura después de resbalarse en el techo de su casa al intentar acercarse lo más posible al lugar contiguo; pese a que su caída fue desde una altura considerable, fue encontrado por los paramédicos con vida, con algunas lesiones importantes.

El niño aún está hospitalizado (Captura de pantalla/Hoy Día)

El equipo de Hoy Día mostró imágenes del momento en que el niño recibió primeros auxilios completamente inmovilizado en la camilla y fue llevado en una ambulancia a un hospital.

Te puede interesar: Las divertidas respuestas de León Larregui sobre Peso Pluma, Taylor Swift y José Madero

Hasta el momento, según información del matutino, el niño se encuentra muy delicado y no se han tenido actualizaciones de su salud.

Esta no es la primera vez que el nombre de Peso Pluma se vio implicado con menor por su fama gracias a sus corridos rumbados, pues hace unos meses se reportó que un niño de 11 años se habría quitado la vida luego de que le prohibieran escuchar las canciones de Hassan Emilio Kabande Laija.

Peso Pluma se ha visto involucrado en otros accidentes con niños por su fama entre el público más joven (Instagram/@ElPesoPluma)

Un niño en Coahuila se quitó la vida por no poder escuchar a Peso Pluma

Fue a finales de mayo que la Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer que un niño fue encontrado sin vida en el patio de su casa, por la forma en que fue hallado, se dio por hecho que él se quitó la vida; además, dejó una carta póstuma en la que explicó el porqué de su decisión.

El su mensaje, expresó descontento por no poder escuchar la música de su ídolo, Peso Pluma, y no dejarle vestir como él, pero también escribió que no quería culpar a nadie por su decisión. Supuestamente, estas prohibiciones se debieron a un castigo de sus padres.

Según se reportó, su padrastro fue quien lo encontró sin vida cuando fue a despedirse de él antes de ir a trabajar; de forma inmediata, dio aviso a las autoridades, quienes tras horas de investigación, confirmaron que se trató de un suicidio.

Peso Pluma no se ha manifestado al respecto desde sus redes sociales oficiales (Instagram/@_PesoPluma)

El 1 junio los padres del menor lo sepultaron. Rodeado de sus compañeros, maestros y familiares, el niño fue despedido en Piedras Negras, Coahuila. Durante el cortejo fúnebre la familia no dio declaraciones, lanzaron globos blanco y aplaudieron para darle el último adiós al menor.

Debido a las letras de las canciones, en varias instituciones los profesores han prohibidos a sus alumnos escuchar a Hassan ya que gran parte de sus fans son menores de edad.