Peso Pluma quiere conquistar el mundo y ésta es su meta musical más grande

En redes sociales se especula que Peso Pluma ya superó a Luis Miguel como uno de los artistas mexicanos más escuchados en Spotify. (Foto: AP)

Sin lugar a dudas, la carrera artística de Peso Pluma cambió cuando aceptó cantar Ella Baila Sola en colaboración con Eslabón Armado, pues aunque algunos de sus corridos tumbados ya sonaban tanto en estaciones de radio como en plataformas digitales, no fue hasta que interpretó dicho tema cuando alcanzó fama internacional.

Gracias a ello se convirtió en el primer intérprete de regional mexicano en asistir como invitado especial a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, lanzó una exitosa canción con Bizarrap, provocó que grandes personalidades de la industria del entretenimiento a nivel mundial bailaran a ritmo de su música y consiguió que tres de sus temas se posicionaran entre los primero cinco lugares del Top 50 Global de Spotify.

Todo esto en menos de tres meses y contando, pues actualmente se encuentra trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum: Génesis.

Génesis se estrenará el próximo jueves 22 de junio. (Twitter: @ElPesoPluma)

Peso Pluma sueña con ganar un Grammy

El intérprete de corridos tumbados concedió una entrevista para Spotify, donde como nunca antes se sinceró sobre sus aspiraciones en la industria musical. Sin profundizar en detalles aseguró que uno de sus sueños más grandes es ganar un Grammy, un importante premio creado por Recording Academy en reconocimiento a lo mejor de la música.

“Mi vida siempre ha sido loca y mis sueños y mis metas siguen siendo las mismas, sigo trabajando para lograrlos. Una meta es que quisiera ganar un Grammy y estoy trabajando para ello”, declaró.

Natanael Cano, Eladio Carreón, Junior H, Gabito Ballesteros, Junior, Edgardo Núñez, Tito Double, y Darey Castro colaboraron con Doble P en su nuevo disco. (Twitter: @ElPesoPluma)

Pero eso no es todo, también quiere convertirse en una super estrella del regional mexicano a nivel internacional, algo que de cierta manera ya consiguió con Ella Baila Sola.

“Me quisiera ver en todas las alfombras rojas, en todos los premios y en los festivales más importantes del mundo (...) Me gustaría estar de headliner (el cantante o grupo más importante) en los festivales que el día de ayer u hoy sigo atendiendo como un fan y que voy a ver a mis amigos y a mis colegas como músicos; me gustaría estar ahí un día y poder compartirles mi música”, comentó con una gran sonrisa en su rostro.

Ella Baila Sola, BZRP Music Session #55 y La Bebe están en los primeros lugares en Spotify. (Twitter: @ElPesoPluma)

Hassan Kabande (nombre real del artista) reconoció que su evolución en la industria musical: “Ha sido como una montaña rusa, la montaña rusa más rápida del mundo” porque creció mucho en poco tiempo y reconoció que hasta hace unos meses seguí viendo lejanos los primeros lugares en listas de popularidad.

“¿Que si me imaginaba estar entre los primeros cinco?... era un sueño, no me lo imaginaba la verdad pero era un sueño que sabía que se podía cumplir y hoy lo cumplimos. Se siente impresionante, se siente increíble, o sea, creo que nunca me hubiera imaginado que hubiera sido yo uno de los artistas mexicanos en llegar a tener esa ocupación y hoy en día portamos la bandera con mucho orgullo”, dijo.

Asimismo aseguró que actualmente lo más importante para él es seguir poniendo el nombre de México en alto, en especial del regional mexicano.

El cantante cumplió 24 años el pasado 15 de junio. (Twitter: @ElPesoPluma)

“Vamos a seguir representando a mi México. Significa mucho para nosotros ser los primeros artistas que estamos poniendo ahí la bandera y que la estamos levantando tanto en alto, se siente un orgullo muy impresionante y un orgullo muy grande ser mexicano”, señaló.

“No nada más soy yo, somos todos. Es una familia, es un proyecto, es un equipo el cual todos impulsamos desde el principio y este proyecto es de todos, no nada más es mío”.

Imagen: @_PesoPluma

Por otro lado mencionó que uno de sus nuevos temas está inspirado en un tórrido romance de su pasado: “La inspiración de Bye es una mujer, es una vivencia que yo pasé y que yo la escribí para mí. No tenía pensado sacarla hasta que un día me anime”.

Y concluyó asegurando que todos sus acercamientos con sus fans son su principal motivación: “Cada momento después de cada concierto que van y se mueren por tomarse una foto. El que le estén pegue y pegue a la camioneta, que se vayan y que se haga una bola para nomás tomarse una foto conmigo creo que eso siempre lo motiva a uno todos los días”.