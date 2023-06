Wendy Guevara estuvo a punto de perder la vida por un aparatoso accidente vial que sufrió cuando era niña

La influencer enseñó sus cicatrices. (La Casa de los Famosos // Vix)

Wendy Guevara causó sensación en cuanto piso La Casa de los Famosos México y durante las casi dos semanas que el programa lleva al aire se ha mantenido como la gran favorita del público para quedarse con el primer lugar. Esto gracias a que la influencer ha capturado por completo la atención tanto de sus compañeros como de los espectadores con su irreverente personalidad, su autenticidad e increíbles historias que sin lugar a dudas han marcado su vida.

Entre todas sus anécdotas destaca una en especial que se viralizó en redes sociales debido a la gravedad de la situación, pues la influencer estuvo a punto de perder la vida cuando era niña debido a un supuesto accidente vial.

Recientemente inauguró una sección de chismes, donde expone a sus compañeros. (Captura de pantalla/Vix)

“Tengo una cicatriz gigante de 80 puntadas”

La mujer que se convirtió en influencer tras su video viral de Las Perdidas estaba platicando con Paul Stanley en la sala de La Casa de los Famosos cuando recordó un aparatoso accidente que sufrió hace varios años:

“Tengo una cicatriz gigante de 80 puntadas porque me atropelló una camioneta de niño. Te digo que de niño me odiaba la vida”, comenzó.

Su cicatriz no es visible debido a su abundante melena. (La Casa de los Famosos// Vix)

Wendy Guevara no especificó cuántos años tenía cuando sufrió un accidente vial mientras trataba de cruzar una calle, sin embargo, recordó los tormentosos seis meses que pasó internada en un hospital debido a heridas de alto grado que sufrió en todo su cuerpo. Y es que supuestamente fue atropellada en más de una ocasión.

“Tenía toda la cara llena (de piedras) y todo el cuero cabelludo se me partió, de verdad. (El conductor) se regresó dos veces para matarme porque decían que sale más barato pagar funeral y eso”, continuó mientras trataba de enseñar la cicatriz que tiene en su cabeza por las 80 puntadas que recibió y las piedras que supuestamente tiene alojadas en su frente y cachete.

Una supuesta persona cercana al conductor responsable procuró atender a Wendy tras el accidente. (La Casa de los Famosos// Vix)

Paul Stanley quedó bastante sorprendido con el testimonio de su compañera, incluso, se atrevió a tocar la piedra que tiene en la frente. Poncho de Nigris no se quedó atrás y la cuestionó sobre qué pasó con el responsable: “No lo agarraron porque se equivocaron por la placa”.

“Mi mamá me cacheteaba bien fuerte para que no durmiera porque pierdes la consciencia, no recuerdas nada. El doctor dijo: ‘Señora, no lo vaya dejar dormir porque si se duerme ya no la va a reconocer ni a nadie’ porque podía perder la consciencia”, contó Wendy.

Asimismo, lamentó que durante todo ese tiempo su madre sufrió mucho por verla así: “Yo ya podía caminar poquito y me vi en uno de esos de lata, me vi la cara hinchada y me asusté conmigo misma y lloré”.

La influencer pidió apoyo a sus amigas para salvar a sus compañeros del Team Infierno. (Vix)

Pero eso no fue todo, recordó que cuando estaba pasando por su proceso de recuperación en su casa solía ser visitada por una mujer desconocida que le daba dinero y comida a su mamá supuestamente porque quería ayudar tras ser testigo del accidente. Sin embargo, madre e hija pensaron que sus acciones podían ser parte de remordimiento por su supuesto vínculo con el conductor responsable.

“Todos pensamos que era como esposa del señor o algo. Después de que me sentí bien, ya caminaba y todo ya no fue”, comentó.

Después de varios años, la misteriosa señora regresó a la casa de Wendy con la intención de platicar con ella tras verla en televisión, según contó la propia influencer entre risas: “¿Crees que me quiera cobrar todo lo que me dio?”.

Por último, contó que cuando se recuperó regresó a su escuela, donde sufrió bullying por parte de sus compañerpo debido a sus cicatrices.