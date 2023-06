Black Veil Brides confirmó concierto en CDMX: fechas, boletos y precios

Black Veil Brides se presentará en la Ciudad de México el próximo 12 de agosto. (Facebook @BlackVeilBrides)

La banda de rock alternativo Black Veil Brides, anunció su próximo concierto en la Ciudad de México, esta vez para un show en solitario en el Pepsi Center WTC el sábado 12 de agosto.

Los originarios de Cincinnati regresarán a México después de su espectacular acto siendo invitados de Bring Me The Horizon, donde tocaron ante 20 mil personas en el Palacio de los Deportes en 2022.

A lo largo de su carrera musical, Black Veil Brides logró forjar una merecida reputación como uno de los actos de rock más dinámicos en la última década, así como una sólida base de fans alrededor del mundo. México destaca por tener a los fanáticos más apasionados que desde 2006 han seguido al grupo.

La banda originaria de Cincinnati regresará a México después de su show en 2022 junto con Bring Me The Horizon. (@blackveilbrides)

Black Veil Brides lanzó en octubre de 2022 el EP The Mourning, una colección de cuatro canciones que precede al disco de 2021, The Pantom Tomorrow. El EP, producido por Erik Ron para Sumerian Records, contiene las canciones “Devil”, el último sencillo “Saviour II”, además de “The Revival” y “Better Angels”.

Cabe señalar que el videoclip del tema “Devil” fue grabado en la Ciudad de México durante su última presentación en el Domo de Cobre.

Liderada por el vocalista Andy Biersack, la agrupación conformada por Jinxx Ferguson, Jake Pitts, Christian Coma y Lonny Eagleton, fue altamente aclamada por su último LP, The Phantom Tomorrow, el cual llegó al número 1 en la lista de Billboard: Top Hard Rock Albums en 2021.

BVB cuenta con seis discos de larga duración, We Stitch These Wounds (2010), Set The World On Fire (2011), Wretched and Divine: The Story of the Wild Ones (2013), Black Veil Brides IV (2014), Vale (2018), y The Phantom Tomorrow (2021).

Precios y boletos

Los boletos para el Pepsi Center WTC ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

- General 864 pesos MXN

- Box: mil 440 pesos MXN

- Sección C: 624 pesos MXN

- Discap: mil 104 pesos MXN

Concierto de BVB rn la Ciudad de México. (@ocesa)

Días después de la venta general, la banda anunció el lanzamiento de paquetes VIP, los cuales influyen:

- Meet & Greet con la banda

- Foto oficial con Black Veil Brides

- Entradas preferentes

- Acceso preferencial a la mercancía oficial

Además del concierto en Ciudad de México, Black Veil Brides confirmó dos fechas más en la República Mexicana, el próximo 8 y 10 de agosto en el Café Iguana en Monterrey y el 11 en Guadalajara.

Café Iguana Monterrey, Nuevo León

- Preventa especial: mil pesos (solo 50 boletos venta online)

- Preventa: mil 150 pesos MXN

- Día del Evento: mil 300 pesos MXN

Teatro Estudio Guanamor en Guadalajara, Jalisco

- General: mil 64 pesos MXN

El pasado 9 de junio, la agrupación estadounidense lanzó una esperada colaboración con el ex vocalista de HIM, Ville Valo. Se trata de una nueva versión de la canción “Temple Of Love” original de la banda de rock gótico Sister Of Mercy.

La colaboración fue estrenada tres meses antes del inicio de la gira norteamericana de BVB y Ville Valo como solista. “Descubrí a Sisters Of Mercy en mi primer año de escuela”, comentó Andy Biersack en redes sociales.

“Tenía un póster de AFI de la época de ‘Art Of Drowning’ y Davey llevaba una camiseta de SOM, así que, como solía ocurrir por aquel entonces, me lancé a la caza de la música que había inspirado a mis músicos favoritos. La primera canción que escuché de SOM fue la versión del 92 de ‘Temple Of Love’ y me obsesioné con todo su álbum”, reveló el cantante.