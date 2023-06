Alfredo Adame acusó a Paco Stanley de acosar a sus edecanes: “Un calvario”

Alfredo Adame aseguró que Paco Stanley acosaba sexual y laboralmente a sus edecanes

Alfredo Adame aseguró que el consumo de drogas llevó a Paco Stanley a llevar un estilo de vida frenético y, además, de ser un acosador de las mujeres que trabajaban para él en sus programas, como fue el caso de una de sus amigas.

Te puede interesar: Hijo de Mario Bezares habla por primera vez sobre la supuesta paternidad de Paco Stanley

Luego de formar parte de la serie documental El show: crónica de una asesinato, donde mencionó que Pacorro mantuvo vínculos con personas que no debía.

En entrevista con Inés Moreno, recordó que Paco supuestamente se convirtió en un “monstruo” por el comportamiento que tenía con sus edecanes, a quienes supuestamente llegó a acosar laboral y sexualmente.

Alfredo aseguró que él nunca mantuvo una buena relación con Paco por su forma de ser (Twitter @GilbertoBrenis)

“Paco Stanley empezó con el rollo de la cocaína, empezó con el rollo del trago, con todos esos rollos, y pues se envenenó, solito se envenenó. Se pegó un tiro en el pie porque se volvió cretino, arrogante, soberbio, se volvió totalmente un monstruo, eso lo llevó al acoso sexual, al acoso sexual, a la violación”.

Ya que la periodista le preguntó de dónde surgieron sus acusaciones, el ex presentador de Hoy señaló que él supo de este presunto acoso porque una de sus amigas lo sufrió de primera mano.

Te puede interesar: Paul Stanley arremetió nuevamente contra Mario Bezares por broma

Según recordó el actor, una de sus amigas le pidió ayuda para conseguir trabajo, ella era modelo de revistas y calendarios para adultos, por lo que él pensó en recomendarla a Paco Stanley.

Adame también mencionó que Paco le tuvo envidia por lograr ganarse al público con facilidad, inclusive a los espectadores de sus programas (Captura de pantalla/YouTube)

El presentador, al ver la fotos de la modelo, no dudó en contratarla inmediatamente, quien le comentó a Alfredo que Paco la habría acosado desde que la conoció.

“De ahí, del día que entró, al mes, fue un calvario para ella, una patada en el trasero. La empezó a acosar sexualmente, la empezó a también acosar laboralmente, de que si no había favor sexual, la iba a sacar”

Al mes, la edecán decidió renunciar porque el conductor de ¡Pácatelas! presuntamente habría intentado abusar sexualmente de ella.

El actor mencionó que esta información la obtuvo de primera mano y por amigos que tuvo en la policía (Captura de pantalla/YouTube)

“Como al mes, mes y cachito me llama Paty, la hermana, y me dice: ‘Oye, qué crees, que mi hermana ya renunció, salió corriendo de ahí porque este la quiso violar’. Y grave, se le metió al camerino y a cada rato se le metía al camerino e iba ya bien acelerado con cocaína y trago”, relató el actor.

Alfredo Adame acusó a Paco Stanley de vender drogas

Alfredo también retomó el tema del presunto narcomenudeo al que se habría dedicado Stanley; según volvió a decir, el presentador “se perdió” al consumir y vender cocaína, pues se habría relacionado con personas poderosas que lo llevaron a la muerte.

“Toda esa oficina y Paco andaban vendiendo (drogas), a mí que no me la cuenten porque yo sé de primera mano con quién lo andaba haciendo y me lo dijo gente que fue a dar a la DIP (División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia)”

Paco Stanley supuestamente tenía una fuerte deuda con su amigo Amado Carrillo, según Alfredo, y eso lo llevó a ser asesinado (Captura de pantalla/YouTube La Caja Fuerte del VHS)

Alfredo aprovechó para negar que él haya consumido cocaína o marihuana en su vida, pues comentó que a pesar de que estuvo rodeado de personas que sí lo hacían, él siempre se enfocó en su desempeño como deportista y nunca aceptó drogas.

Te puede interesar: ¿Quién es quién en la próxima serie de Paco Stanley?

Asimismo, mencionó que, según él, Paco debía mucho dinero a las personas que lo proveían de cocaína y los hizo enojar; esto habría sucedido al mismo tiempo que Televisa lo quería despedir por su comportamiento, dijo Adame.

“Le debía aproximadamente 50 kilos y no se los quería pagar, no se los quería pagar porque no tenía, porque de esos 50 kilos, 25 se los deben de haber metido su tropa”, señaló. Agregó que su fuente fueron personas de la DIP que eran sus amigos.

Fue por esto que, según su versión, el conductor fue asesinado por personas de Amado Carillo, con quien supuestamente mantuvo una estrecha amistad, como ha recordado Pepe Cabello.