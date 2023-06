¿Paco Stanley acosó a Paola Duarte? éstas son las duras acusaciones que lanzó en su contra

Paola Duarte fue una pieza controversial en el caso Paco Stanley (Instagram/Televisa)

A 24 años del asesinato de Paco Stanley nuevos detalles sobre el conductor han salido a la luz tras la docuserie El Show: Crónica de un Asesinato, en la plataforma Vix. Con testimonios de algunos de los señalados en su momento, Paola Duarte formó parte de este grupo y, durante un capítulo dijo si alguna vez fue acosada por el famoso.

Te puede interesar: Paul Stantey arremetió nuevamente contra Mario Bezares por broma

Cabe señalar que esta mujer fue de relevancia para el caso del atentado contra el padre de Paul Stanley, debido a que ella fue una de las personas que asistió al restaurante El Charco de las Ranas con el presentador de Pácatelas el día que murió. E, incluso, fue señalada como presunta cómplice del homicidio.

Qué dijo Paola Duarte y otras mujeres de Paco Stanley

En la controversial serie, varias mujeres que habrían colaborado de forma cercana con Paco Stanley aseguraron que el famoso llegó a tener actitudes violentas hacia ellas.

Te puede interesar: Alfredo Adame rompió silencio sobre muerte de Paco Stanley: “Hizo negocios con quien no debió”

“Un día me mandó un mensajito cuando existía el viper y me dijo ‘Hola, soy Paco, Paco Stanley, ¿no quieres ir a tomar un té?’, no le hice caso y al otro día me encuentro a Paco y me dice ‘¿No te llegó un mensaje mío? Yo te mando un mensaje que dije que fuéramos a tomar un té’. Cuando salgo me agarra del cuello y me dice ‘Te dije que íbamos a tomar un té tú y yo y dije, sí señor”, contó Paola Duarte.

Varias mujeres señalaron a Paco Stanley (Archivo)

La mujer detalló que que aparentemente en otra ocasión, Stanley la obligó a beber alcohol durante una reunión que tuvieron y, posteriormente, el famoso la habría besado a la fuerza.

Te puede interesar: ¿Cómo afectó el asesinato de Paco Stanley al mundo del entretenimiento en México?

Además de ese par de testimonios de Paola, Arlette Garibay -quien trabajó también con Paco Stanley- contó que supuestamente cuando trabajaban en televisión, el conductor solía intentar ver debajo de su falda.

“En esa época se usaban minifaldas y Paco se tiraba en el piso como que haciendo que nos estaba viendo y pues imagínate la presión...”, comentó y agregó:

“La primera vez que lo hizo me dijo, ‘Tú muy bien Arlette eso lo hago, pero para que aprendan’ y tú tenías que mantener estoico y en tu papel como que nada estaba pasando”.

El sangriento asesinato de Paco Stanley es uno de los sucesos más violentos perpetrados contra una figura pública; conmocionó a la sociedad mexicana y a la fecha sigue siendo un misterio (Foto: Archivo)

Paola Duarte habla sobre su participación en el documental

Ante las especulaciones sobre su participación en la docuserie de Paco Stanley, durante una reciente entrevista con Ventaneando, Paola Duarte confesó por qué decidió ser partícipe del proyecto.

“Creo que esto tiene que salir a la luz, la gente tiene que saber la verdad, el daño que provocaron. Mi mamá luchó con uñas y dientes y en esa lucha ella se enfermó y murió y yo quería dejar en parado el nombre de mi mamá”, detalló.

La mujer ahondó en que fue el mismo Mario Bezares quien la convenció de dar su versión sobre los hechos.

“Me dijo: ‘Es una entrevista, no es un trabajo, es una entrevista y vas a hablar de lo tuyo’, que tiene toda la razón”, agregó la uruguaya.

Tras el asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999, el restaurante subió su popularidad. (Arte Jesús Aviles)

Paola apuntó que actualmente ya no tiene ningún interés de volver a retomar una carrera mediática y prefiere una vida alejada de las cámaras.

“Yo ya no me dedico al medio del espectáculo, yo ya estoy en Vallarta, tranquila, descansando, pintando, siendo otra persona y quiero de verdad empezar una vida tranquila, en paz, y olvidarme de ese pasado que me ha dejado muchas marcas”, mencionó ante las cámaras de TV Azteca.

La modelo también comentó que no lanzará su propia serie como ya lo había planeado, pues le cerraron las puertas en todas las productoras.