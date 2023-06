¿Acoso? El día que Paco Stanley incomodó a Shakira durante un programa en vivo

La cantante colombiana tenía 19 años de edad (Credito: Youtube-The Cheva Radio)

Sin lugar a dudas, el carisma que Paco Stanley imprimía en cada uno de sus proyectos televisivos fue un factor determinante para que se ganara el cariño del público y se convirtiera en uno de los conductores más famosos de la última década del siglo XX. Sin embargo, actualmente muchas de las acciones o comentarios burlescos que lanzó frente a cuadro son vistos desde otras perspectivas.

Te puede interesar: Paul Stanley arremetió nuevamente contra Mario Bezares por broma

Incluso, algunos usuarios de redes sociales consideran que varias entrevistas del fallecido presentador mexicano fueron incómodas por la manera en que se acercó a sus invitados, especialmente con las mujeres.

La actriz tenía 19 años cuando acudió como invitada especial al famoso programa de Paco Stanley. (Televisa)

El día que Paco Stanley incomodó a Shakira durante un programa en vivo

Corría el año 1996 cuando la intérprete de Antología, Que me quedes tú y ¿Dónde estás corazón? visitó la Ciudad de México para promocionar uno de sus discos más exitosos de toda trayectoria: Pies descalzos. Como era de esperarse, la cantautora colombiana no perdió la oportunidad de asistir como invitada especial al programa de televisión con mayor impacto en la sociedad mexicana, Pácatelas, conducido por Paco Staley y Mario Bezares.

Te puede interesar: Hijo de Mario Bezares habla por primera vez sobre la supuesta paternidad de Paco Stanley

Shakira se presentó con su característico look noventero: un outfit sencillo color negro y su cabellera lacia del mismo color. Tras interpretar una de sus canciones, Paco Staley se acercó para entrevistarla con la intención de que el público conociera un poco más sobre la cantautora colombiana antes de que se convirtiera en una estrella mundial.

La cante accedió a darse un vuelta pese a sentirse aparentemente incómoda. (Televisa)

“¡Qué guapa eres!”, comenzó el presentador de entonces 54 años de edad.

Te puede interesar: El mensaje del Mayo Zambada que apareció en un programa de Paco Stanley

“Tú también, te sienta muy bien el morado”, comentó Shakira entre risas.

“De versas en serio, que bonita estás. Además estás considerada ahorita como la cantante número uno allá en Colombia. ¿Cuánto tiempo tienes de cantante”, continuó Paco Stanley.

“Empecé en esto de la música desde los 10 años”, respondió la colombiana. Este dato sorprendió al presentador de televisión, quien comentó “Desde hace muy poco” a manera de halago.

“Sí, relativamente nueve años atrás”, continuó Shakira. Fue en este momento cuando Paco Stanley comenzó a lanzar comentarios incómodos sobre la edad y apariencia de su invitada internacional.

el conductor abrazó y besó a Shakira sin previo aviso. (Televisa)

“¡Imagínate! y si hay (atributos) y bien. Una vueltecita, una vueltecita”, pidió el conductor mientras fijaba su mirada directamente en el cuerpo de la colombiana, quien reflejó la incomodidad que sintió al bromear al respecto para tratar de desviar la atención y girar rápidamente.

“Pero aquí al DF (Ciudad de México antes conocida como Distrito Federal)”, mencionó la intérprete de Moscas en la casa.

“Sí hay... ¿es su cumpleaños? Felicidades”, continuó Stanley al tiempo en que se acercó a Shakira para abrazarla y darle un beso en la mejilla sin previo aviso.

El conductor solía "halagar" a sus invitadas sobre su apariencia. (Televisa)

La colombiana no pudo más que responder el gesto mientras aseguraba que no era su cumpleaños y dejó entrever la incomodidad que sintió al dejar sus brazos extendidos cuando Stanley la estaba abrazando. Pero eso no fue todo, Mario Bezares siguió los pasos de su compañero y abrazó a Shakira.

“Hoy me caso. Hoy no es mi cumpleaños, hoy es mi matrimonio... mentira. No tengo novio, he esperado toda la vida venir a Pácetelas”, mencionó la cantante con la aparente intención de evitar más comentarios sobre su apariencia.

Tras lo sucedido, Paco Stanley continuó con entrevistando a Shakira sobre sus comienzos en la industria musical y la colombiana se sinceró sobre sus primeras composiciones, sus dos discos antes de Pies descalzos y sus planes a futuro profesionales y personales.

Shakira se sinceró sobre su maternidad cuando tenía 19 años de edad. (@Jesús Aviles / Infobae)

Fue justo en ese programa donde Shakira confesó que entre sus planes estaba casarse en algún momento de su vida y tener hijos:

“Tengo la esperanza de que este mundo pueda cambiar, soy de esas personas que todavía creo. Creo que se puede dar alguna transformación en algún momento y si no es aquí en el otro, pero vale la pena. Así como me dieron la oportunidad de venir a este mundo yo se la daría a mis hijos”.