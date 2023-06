Por qué Zague no jugó en Europa

Zague reveló porqué no pudo jugar en Europa (Foto: Twitter/@jcdiazmurrieta)

Uno de los históricos jugadores del club América en la década de los noventa se trató de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague. El delantero mexicano con ascendencia brasileña se convirtió en uno de los referentes del americanismo en Coapa durante el periodo que portó la camiseta azulcrema.

El ahora comentarista de TV Azteca sigue presumiendo de su amor a las Águilas a pesar de las adversidades que experimentó cuando fue jugador, una de ellas fue su impedimento de jugar fuera del país y llegar al balompié europeo.

En una reciente entrevista para el podcast de Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, Zague reveló el motivo por el cual no llegó a competir fuera de México, ya que aceptó que tuvo algunas ofertas para llegar a Europa, pero no pudo dejar el Nido Águila y tuvo que acabar su carrera en la Primera División de México.

De acuerdo con la experiencia del ex delantero, el poder de Emilio Azcárraga Milmo que dejó como legado cuando su hijo, Emilio Azcárraga Jean, tomó la dirección de Televisa y del club causó que en repetidas ocasiones los jugadores no tuvieran la oportunidad de salir del equipo sin la aprobación de los dueños.

Zague aseguró que no pudo salir del América por Televisa (Instagram/ @garciaposti)

Así le pasó a Zague, quien no pudo negociar su salida del equipo. Debido al peso del jugador que tomó en América, los directivos no querían que un emblema del americanismo se fuera del club, así que empezaron a moverlo entre los equipos que aún pertenecían a la dirección de Televisa.

Pero cada que preguntaban por la carta de Zague, el equipo se negaba la posibilidad de que saliera.

“No me dejaban salir del núcleo Televisa, como que ya estaba medio esclavizado el tema, porque venían otros equipos y decían Zague no sale, Zague es institucional, me acuerdo inclusive que ofertas para Europa no me dejaron porque era esa época en la que pertenecías al club”, sentenció.

Por otra parte recordó que inclusive tuvo una oportunidad de competir en Japón, pero América no quiso que fuera vendido, así que se resignó a tener este tipo de tratos con la directiva de Coapa.

Zague recibió ofertas de clubes de Europa y de Japón, pero no pudo salir del América (Foto: archivo)

“Había un apogeo enorme por el futbol en Japón, que pagaban muy bien, quisieron contratarme y no me vendían y nada. No había de otra, me tenía que pelear por un lado por mejorías y beneficios en el contrato, pero sobre todo adaptarme a la realidad”, finalizó.

Y es que desde la perspectiva del ahora comentarista deportivo, no había manera que los jugadores tomaran sus propias decisiones en torno a cómo manejarse en el mercado de fichajes, así que durante la época en la que fue jugador tuvo que soportar este tipo de tratos.

“Si el club te vendía, no podías salir ni a trancazos”

El exjugador de la selección mexicana se retiró del futbol profesional en 2003 (Foto: Twitter/@ResacaAmerica)

Insistió que si había alguien que intentaba salirse de las normas de la directiva o manejar un posible fichaje por su cuenta, corría el riesgo de terminar con su carrera deportiva, ya que los equipos manejan la totalidad de los contratos, así que si se negaban a jugar o cambiarse de equipo, se estaban quedando sin equipo.

“Pertenecías al equipo y no podías salir del equipo sino fuera a través de una venta, y si tratabas de relevarte contra el equipo —porque querías irte a una parte del mundo— simple y sencillamente agarraban tu contrato, lo rompían, lo aventaban al excusado y se acababa tu carrera”, explicó Zague.

El exjugador de la selección mexicana se retiró del futbol profesional en 2003 con el conjunto del Necaxa, ya que no pudo regresar a Coapa para acabar su carrera con la camiseta azulcrema que tanto quiso durante su carrera en el futbol.