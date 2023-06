Sergio Mayer confesó por qué Paty Manterola no participó en el reencuentro de Garibaldi

La cantante no participó en el reencuentro de Garibaldi. (Foto: Cuartoscuro)

Los integrantes de La Casa de los Famosos México continúan dando mucho de qué hablar, pues ninguno ha perdido la oportunidad de cuestionar a sus compañeros sobre sus polémicas más fuertes o recientes. En esta ocasión fueron Sergio Mayer, Apio Quijano, Wendy Guevara y Marie Clarie quienes conversaron sobre sus momentos más complicados con otras personalidades.

Todo comenzó cuando la integrante de Las Perdidas contó cómo conoció a Paty Cantú. Sin profundizar en detalles aseguró que su acercamiento fue lindo y en todo momento se sintió bien recibida. Fue justo en ese momento cuando Apio Quijano rompió el silencio y comentó que su historia con su colega fue muy diferente.

“Empezamos entre tantas cosas de gira, todos llevándonos muy bien y dije: ‘hagamos un chat de los pitufo’s, ella no me quiso dar su teléfono”, comentó el Kabah.

Fue bajo este contexto que Marie Clarie quiso romper el silencio sobre su primer acercamiento con Paty, pero no la intérprete de Goma de mascar, sino con la exintegrante de Garibaldi. Y es que supuestamente rompió sus ilusiones, pues la consideraba con una de sus cantantes favoritas y no quiso participar en una dinámica que conducía en un programa de televisión.

“Hay una sección donde los sentamos a todos los invitados para que vayan rompiendo el hielo, nos cuenten cosas, hay dinámicas y ella fue a promocionar su tema con Raymix, pero Raymix no fue”, comenzó Marie Clarie.

(Entonces le dije) ‘Tú vas a entrar a La Escuelita para que ahí comiences a contar tus anécdotas, no se qué’ y me dijo: ‘No, es que yo soy una artista que ya como de otro nivel para esa sección. Yo creo que no voy a estar en la escuelita’. Y nosotros le teníamos una sorpresa que era un material de toda su trayectoria y al final no lo pusimos.

La conductora venezolana aseguró que estaba muy emocionada por poder entrevista a la intérprete, sin embargo, tras lo sucedido se sintió algo decepcionada, no obstante, sigue considerando que es una super artista.

La anécdota tomó por sorpresa a Sergio Mayer, quien compartió muchos años junto a Paty Manterola por Garibaldi. Entonces recordó que también tuvo un desencuentro con la cantante cuando la buscó para que participara en el reencuentro de la famosa agrupación mexicana, pues no quiso sumarse a la gira, pero sí quería participar con todos sus excompañeros en los 90′s Pop Tour.

“Cuando entramos a hacer los 90´s (...) vamos a hacer la gira, vamos a hacer todo y ella me dijo: ‘No’, Paty. De repente nos dice: ‘Yo si le entro al 90´s pero no a la gira, entonces le digo: ‘Es que si estas en los 90′s y no en la gira la gente va a pensar que sí vas y yo prefiero que no estés desde un principio”, comentó el político.

Le dije: ‘Si hacemos el 90´s es quienes vamos a hacer gira’. Desde ahí empezó un poquito de conflicto porque (...) ella tomó su decisión (...) ‘si tu decides eso yo decido que no subas a los 90´s porque a mí no me conviene.

Tras escuchar la anécdota, Apio Quijano comentó que tanto la gira de Garibaldi como el espectáculo noventero que enloqueció a cientos por los conceptos que se sumaron habrían servido como plataforma para Paty Manterola, pues no sólo podía cantar los éxitos de la agrupación que la llevó a la fama, también sus canciones como solista.

Pese a las diferencias, Sergio Mayer reconoció que su excompañera es: “Si algo tiene y le respeto a Manterola es que es super disciplinada”.

Sin más, las personalidades continuaron platicando sobre sus experiencias con otros famosos mientras disfrutaban de su almuerzo.