La casa de los famosos México: Wendy Guevara se viralizó en TikTok tras su ingreso

Wendy Guevara comenzó a brindar momentos peculiares en "La casa de los famosos México" (Foto: Archivo)

La noche de este domingo 4 de junio dio inicio la edición de La casa de los famosos México, reality show de Televisa que por 10 semanas o más pondrá a prueba la resistencia de 14 personalidades de la farándula mexicana, quienes estarán bajo observación y completamente ajenos a lo que ocurre en el exterior.

Teniendo como conductores a Galilea Montijo, Diego de Erice, Odalys García y Pablo Chagra, la versión mexicana del programa que nació en la cadena Telemundo inició transmisiones y podrá ser vista en las galas de Las Estrellas y Canal 5, además de la transmisión en vivo las 24 horas por Vix.

Pese a que días atrás ya se habían anunciado a cinco de los habitantes, de manera oficial fue presentado el resto de los personajes que habitarán la famosa casa ubicada en unos estudios en Huixquilucan, Estado de México, donde pondrán en marcha sus estrategias para poder obtener el premio de cuatro millones de pesos.

La lista de celebridades del programa está compuesta por distintos perfiles, algunos con más experiencia frente a las cámaras que otros.

El cantante, actor y ex diputado federal Sergio Mayer; el actor, cantante e hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, Emilio Osorio; el actor Jorge Losa; la actriz y comediante de origen argentino Bárbara Torres; el actor, conductor e hijo del fallecido Paco Stanley, Paul Stanley; el cantante de Kabah y experto en moda Apio Quijano; la actriz y conductora Ferka; la actriz Sofía Rivera Torres; el actor y conductor Nicola Porcella; la conductora venezolana Marie Claire Harp; la conductora cubana Raquel Bigorra y el influencer Poncho de Nigris completan el cuadro.

Además, próximamente ingresará otra celebridad, según fue anunciado por Galilea Montijo en la gala de apertura.

Pero sin duda, la influencer Wendy Guevara se ha convertido, incluso desde antes de comenzar la competencia, en una de las habitantes favoritas. Tal es así que la popular “Perdida”, a menos de 24 horas de haber ingresado al inmueble ya ha protagonizado peculiares momentos.

La creadora de contenido, mujer transexual de 29 años, asegura tenerlo “todo” para ganar la competencia. “Yo me describo como una persona superbuenaonda porque tengo muchos amigos, soy muy amiguera, pero pues también obviamente si me buscan me encuentran”, advirtió. “Yo me la llevo muy bien con las mujeres, pero creo que me la llevo mejor con los hombres”, dijo en su presentación.

La popularidad de la influencer que cuenta en Instagram con casi dos millones de seguidores, y casi 400 mil suscriptores en YouTube ha logrado que los videos de las intervenciones de Wendy en La casa de los famosos México estén “inundando” la plataforma TikTok.

“Wendy ya ganó, a darlo todo hermana”, “Wendy verdaderamente es la más famosa de esa casa”, “Las demás chicas ni quién las conozco, la verdadera reina es Wendy Guevara”, “No están soportando el carisma de mi Wendy preciosa”, son algunos de los comentarios que sobre la participación de la guanajuatense se pueden leer.

“Todo TikTok está lleno de Wendy en La Casa de los Famosos… está dando contenidérrrrrimoooo”, escribió el tuitero @haitienllamas.

Y es que en la red social de videos cortos ya es posible encontrar múltiples clips de las primeras horas de la influencer en el reality show: como el momento en que Wendy contó a sus compañeros los crudos momentos que vivió en su infancia, cuando sufrió abuso sexual, la adicción a los solventes y otras sustancias que padeció hace años, algunos detalles de su condición como mujer transexual, hasta las anécdotas de otras trans famosas, como la española “La Veneno”.

En los videos que circulan ya también se le puede ver a la creadora de contenido conviviendo con sus compañeros en la apenas naciente competencia televisada que promete mostrar la intimidad de los famosos.