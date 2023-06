Poncho de Nigris lanzó nuevos comentarios transfóbicos y Wendy Guevara lo confrontó: “Vato loco”

La Casa de los Famosos México ha causado gran polémica (Tiktok capitalpop)

A pocos días de que haya iniciado La Casa de los Famosos México, las diversas controversias ya iniciaron y Poncho de Nigris es uno de los que más polémica ha causado debido a los diversos comentarios y actitudes transfóbicas hacia Wendy Guevara.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Poncho De Nigris es el primer nominado

Fue desde la Gala de Apertura donde el exmodelo de Solo Para Mujeres aseguró que él no estaba dispuesto a dormir con la integrante de Las perdidas porque tenía “la cara más grande que él”.

Así, aunque fue el primer nominado por el público, de Nigris continuó diciendo cosas ofensivas hacia su compañera y esta decidió ponerle un alto definitivo.

Qué dijo Poncho de Nigris a Wendy Guevara

Todo comenzó durante un concurso, en donde los famosos tenían que mantener su mano sobre un automóvil el mayor tiempo posible.

Poncho de Nigris lanzó comentario transfóbico e íntimo a Wendy Guevara; ella respondió con ironía (Fotos: Instagram/@soywendyguevaraoficial/@ponchodenigris)

Así, mientras estaban en la competencia, Poncho comenzó a hablar y quiso dejar muy en claro las razones por las que ha tenido algunos roces con Wendy Guevara y por qué no aceptó el reto de dormir con ella.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Wendy Guevara se viralizó en TikTok tras su ingreso

“No me gusta la reata, no podría estar con una morra que le gusta la reata, no podría convivir con alguien que tuviera las manos más grandes que yo, que tiene pene, soy heterosexual”, comenzó a decir.

Ante esto, Sergio Mayer lo confrontó y le señaló que sus comentarios estaban siendo homofóbicos, a lo que de Nigris se molestó e intentó defenderse.

Te puede interesar: Poncho de Nigris aseguró que cocinó feo y salado en MasterChef Celebrity para que lo sacaran rápido

“Que se me roce la reata claro que no me gusta, no me gusta... ¿es homofobia que no me guste la reata?”, comentó ya agregó:

“Con Wendy no tengo... que te ponga la reata aquí en la cara”.

(Instagram/@ponchodenigris)

Wendy Guevara contra Poncho de Nigris

Tras escuchar pacientemente a Poncho, Wendy decidió romper el silencio y de forma contundente le señaló a de Nigris que sus comentarios no tenían sustento, ya que no por ser una mujer trans significaba que estuviera intentando tener contacto sexual con todos los hombres que conocía.

“A ver, les quiero decir una cosa, ¿por qué dicen como si yo tuviera las ganas de meterles la reata o agarrarlos, pinch*s vatos locos?”, señaló.

El momento rápidamente se viralizo en redes sociales y los internautas no sólo le aplaudieron a la integrante de Las Perdidas, sino que señalaron que votarían para que Poncho de Nigris fuera el primer eliminado del show.

La historia de Wendy Guevara y su valiente testimonio contra el abuso (Wendy Guevara)

“Ya sé, es cierto lo que dice Wendy, la verdad hartan a Poncho insinuándole a Wendy y ella como si nada”. “En conclusión, dice que quiere ser el primer eliminado”. “Me encanto lo que dijo Wendy o sea no quien lo ande buscando y el ya muy negado”, son algunos de los comentarios.

El primer comentario transfóbico de Poncho de Nigris a Wendy

Previo al estreno del reality show, Poncho de Nigris ya había causado una gran polémica debido a varios comentarios transfóbicos que hizo a Wendy Guevara.

Esto sucedió durante un space en Twitter, donde el artista destapó su participación en el programa y aprovechó para mencionar:

“No, a Wendy Guevara me lo voy a cog*r, no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay ped* ja, ja, ja. No, yo sé que son buena onda todos. Fíjate que nada más hay unas personas que ahí me causan un problemita pero yo soy raza. Voy a ir a pasarla bien, soy un viejo logrado y no tengo nada que perder”, inició.

El polémico chico reality show filtró su participación en “La Casa de los Famosos México”, donde también participará la integrante de Las Perdidas

Wendy no se quedó callada y en una historia de Instagram le respondió a Poncho de Nigris de forma irónica.

“O yo a él”, contestó agregando emojis insinuando dicha intimidad y de risas.

Usuarios en internet aseguraron que la actitud de Poncho fue violenta porque no utilizó los pronombres de Wendy.