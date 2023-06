Cómo se ve actualmente Mónica Murillo, la chica emo de Metroflog y Hi5

La entonces adolescente era muy popular en Metroflog y Hi5 Crédito: (TikTok/@monicamurilloo)

Mónica Murillo es una mujer originaria de Hermosillo, Sonora, pero su rostro se dio a conocer en internet cuando era adolescente, cuando sus fotos se hicieron virales en las redes sociales de principios de los 2000 es decir Metroflog y Hi5.

En las imágenes, la joven se retrataba con ángulo en picada, cabello negro, alaciado y cortado en capas, camisetas de tirantes, maquillaje con corrector alrededor de los ojos, delineado negro y unos característicos pupilentes verdes, un estilo emo que cautivó a los internautas del momento, quienes se identificaron con ella y usaron sus fotos como propias, creando diversos perfiles fake. Aunque mucha gente se hacía pasar por ella, también se dieron a conocer algunos hombres que aseguraban que la joven era su novia.

(Mónica Murillo Metroflog)

Más de una década después, Mónica Murillo posó como en las selfies que se tomó entre 2008 y 2011 para sus seguidores de TikTok, una dinámica muy esperada por los internautas que jamás le perdieron la pista desde aquella época del internet. La sonorense grabó un video en el que colocó de fondo las icónicas fotos emo y también se caracterizó como su versión de pasado.

“Imitaré mis fotos ‘emo’ de antes”, escribió Mónica Murillo en un video, después repitió cuatro de sus imágenes más icónicas, se delineó como en 2008 y colocó de fondo la canción Procedimientos para llegar a un común acuerdo, de PXNDX.

(Instagram/@monicamurilloo)

Aunque Mónica Murillo solo era una adolescente más con el mismo estilo emo y no era la única en publicar esa clase de imágenes en Metroflog, su perfil se volvió destacado en poco tiempo, de acuerdo con lo que le explicó al creador de contenido Gusgri, solo tuvieron que pasar dos meses para que sus fotos se viralizaran y replicaran en Metroflog, esto fue una situación incómoda y difícil para la joven, pues tenía miedo de salir a la calle y la popularidad no era algo que se deseara.

(TikTok/@monicamurilloo)

Es importante mencionar que en ese momento aún no existía la posibilidad de monetizar el contenido publicado en ese tipo de plataformas y las personas tampoco deseaban convertirse en influencers, por lo que Mónica Murillo recibió críticas, de acuerdo con lo que expresó en una entrevista con el creador de contenido Gusgri.

“Fue una época que me impactó, me daba pena que me vieran. Fue una etapa difícil para mí, porque sí me hicieron mucho bullying. Muchas veces, en la calle me preguntaban si era Mónica Murillo y me empezaban a hacer preguntas. A veces llegaba llorando a mi casa y no quería salir, sentía mucho la presión de que la gente hablara de mí”, dijo.

(Mónica Murillo Metroflog)

Ella actualmente tiene importantes trabajos como modelo y también es promotora de algunos productos en redes sociales, así que sus fotos emo son ahora solo un recuerdo. Recientemente publicó un video en el que imitó las poses, el ángulo, maquillaje, peinado y ropa que usaba en aquella época, solo omitió los pupilentes verdes que la caracterizaron en su momento.

(Instagram/@monicamurilloo)

Muchas personas creaban perfiles y usaban sus fotos como si fueran propias, en su momento nadie pensaba que esta situación podría estar realmente afectando emocionalmente a la joven, ya que aún no había suficiente información sobre el uso de datos personales, la identidad en internet, la verificación de perfiles y otro tipo de información.