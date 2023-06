“Se los dice Mencho Oseguera”: presuntos miembros del CJNG lanzaron mensaje a Michoacán

"Se los dice Mencho Oseguera", dijo uno de los involucrados

En una grabación en la que aparecieron diversos hombres armados y con el rostro cubierto se pudo escuchar un mensaje presuntamente del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para habitantes de Michoacán.

Dicho video circuló en redes sociales durante el sábado 3 y domingo 4 de junio y en el mensaje se pudo escuchar los alias El Migueladas y El Tena, así como el grupo criminal Los Viagras. Los sujetos que aparecieron en el video tenían armas largas, aparecieron por lo menos 15 individuos.

“Buenos días o buenas tardes, por este medio me dirijo a todos los ciudadanos del bello estado de Michoacán para hacerles saber que vamos con todo contra El Migueladas, Los Viagras y El Tena; según ellos ven por la paz de Michoacán, yo creo que quien cobra cuotas y no deja trabajar a los comerciantes, empresarios y agricultores esos jamás están viendo por la paz de la gente”, fue la primera parte de su mensaje.

"Vamos con todo contra El Migueladas, Los Viagras y El Tena", dijeron (Foto: Twitter/@war_noir)

Posteriormente hablaron de los cobra cuotas y acusaron a sus enemigos de estar detrás de dichas acciones. Asimismo, aseguraron que no están en contra del gobierno sino de los sujetos que cobran cuotas.

“Les recuerdo que yo me vine a pelear en contra de Los Zetas y de la Familia Michoacana […] subieron un comunicado a las redes donde piden que me una o haga una paz con los grupos que están en contra del Migueladas, del Viagras y El Tena, me gustaría hacerlo si son de diálogo y cumplan con un Michoacán como el de antes, cuando andaba su servidor allá”.

Al final de la grabación la voz que compartió el mensaje se identifico como Antonio Oseguera Cervantes, líder del también llamado cártel de las cuatro letras. “Se los dice Mencho Oseguera”, fueron las palabras finales en el video.

Quiénes son los mencionados en el mensaje

"El Migueladas" fue identificado en 2019 como uno de los principales criminales en Michoacán (Foto: Especial)

Uno de los sobrenombres fue el del El Migueladas, identificado en el 2019 como uno de los principales criminales en Michoacán. Según los reportes periodísticos, es un hombre que se ha hecho pasar por empresario pero ha encabezado diferentes organizaciones criminales ligadas al narcotráfico por varios años.

Según los reportes de dicha fecha fue un hombre ligado al CJNG. Para el año 2013 fue uno de los lideres de las llamadas autodefensas creadas para combatir a Los Caballeros Templarios. Mientras que en octubre del 2022 un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dado a conocer a raíz del hackeo que sufrió la institución por el grupo denominado Guacamaya, lo identificó como presunto cabecilla del grupo criminal liderado por El Mencho.

También mantuvo un bajo perfil y hasta logró pactar con Nemesio Oseguera, según documentó el medio Unión Jalisco.

El marzo de 2018, 15 integrantes de Los Tena fueron asesinados y abandonados en una camioneta en Aquila, Michoacán (Foto: Twitter/PueAPrimeraHora)

Por su parte, el grupo Los Tena fueron una escisión de los Caballeros Templarios, identificados por la tala ilegal sangualica o granadillo, un árbol que se encuentra en peligro de extinción. Para 2016 Los Tena atacaron un rancho propiedad de Luis Olazcon Mendoza, un hombre de 61 años, cuando se opuso sus actividades. Mientras que en el año 2019 se identificó presencia de Los Tena en los municipios de Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares y Aquila.

Los Viagras

El pasado 31 de mayo circuló otra grabación en la que otro conjunto de personas armadas identificadas como parte del CJNG se pronunciaron sobre la creación del grupo Guardia por la Paz, supuestas autodefensas de Michoacán.

Los involucrados en dicha grabación dijeron que Guardia por la Paz es una organización conformada por integrantes de otras células criminales tales como Los Viagras. “Pretenden engañar al gobierno y a la ciudadanía presentándose como autodefensas en busca de la paz cuando su objetivo principal es tomar el puerto de Ciudad Lázaro Cárdenas y controlar la llegada de todo tipo de drogas y fayuca”, dijeron.