Corona Capital 2023: fecha, boletos, cartel y todos los detalles para ver a Blur, Arcade Fire y The Cure

Corona Capital 2023: Descubre por qué es considerado uno de los festivales más importantes del mundo

El día de hoy se reveló el cartel de uno de los festivales más grandes en México: el Corona Capital. Este evento anual, que se ha convertido en un referente de la música en vivo, se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre.

El festival se ha ganado su reputación a nivel internacional por ofrecer una combinación única de calidad y diversidad musical, y este año no será la excepción. Entre los artistas destacados de esta edición se encuentran reconocidos nombres como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Esta es la lista de cantantes y bandas por día:

(Instagram/@coronacapital)

Viernes 17 de noviembre

-Arcade Fire

-Pulp

-Alanis Morissette

-Alvvays

-Automatic

-Belako

-Boywithuke

-Brittany Howard

-Brooks Nielsen

-Caroline Rose

-Claud

-Fenne Lily

-Fitz and the Tantrums

Sábado 18 de noviembre

-Blur

-The Black Keys

-Thirty seconds to mars

-Alice Ivy

-Atarashi Gakko!

-Barns Courtney

-Ben Howard

-Billie Marten

-Black Kids

Domingo 19 de noviembre

-The Cure

-Pet Shop boys

-The Chemical Brothers

-The Amazons

-Arlo Parks

-Berlin

-The Breeders

-D4VD

La celebración tendrá lugar en los distintos escenarios de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la aldaldía Iztacalco.

Los abonos para los tres días de festival estarán disponibles a partir del 9 de junio en Preventa Citibanamex. Al día siguiente, comenzará la venta general tanto en la taquilla del Palacio de los Deportes como a través de la plataforma Ticketmaster.

Sobre el Corona Capital

Con 12 ediciones en la Ciudad de México y tres en Guadalajara, Corona Capital se ha consolidado como uno de los festivales más grandes e importantes del mundo.

La producción del evento es sobresaliente en términos de calidad de audio, iluminación y video, y también pone un fuerte énfasis en brindar una experiencia gastronómica de primer nivel. Esta combinación de elementos ha convertido a la experiencia de dicho festival en una de las favoritas tanto para los mexicanos como para los visitantes extranjeros.

Corona Capital cuenta con el apoyo de varios patrocinadores, siendo Corona uno de los más destacados. Desde 2019, se convirtió en el primer festival masivo de Latinoamérica en recibir la certificación ISO 20121 por su Gestión de la Sostenibilidad en Eventos.

Corona Capital 2023: Conoce el increíble cartel de este año y a sus headliners (Corona Capital)

Además, desde ese año OCESA ha puesto en marcha una serie de iniciativas para promover la sostenibilidad, como la reducción del uso de botellas de plástico, el uso de materiales reciclados en la línea de merchandising oficial para disminuir su impacto ambiental, además de la creación de espacios accesibles para personas con discapacidad.

A lo largo de los años, Corona Capital ha tenido el privilegio de contar con la participación de reconocidas bandas y artistas internacionales, que han dejado su huella en el escenario del festival. Nombres como The Strokes, Tame Impala, Robbie Williams, Green Day, Billie Eilish, Lana del Rey, The Killers, Miley Cyrus, Kings of Leon, My Chemical Romance, Foo Fighters, Twenty One Pilots, Pixies, entre muchos otros.

El festival Corona Capital continúa su legado de ofrecer una experiencia musical inolvidable, y se espera que esta edición más grande sea otro éxito rotundo para los amantes de la música.

Horas antes de que se diera a conocer el cartel defintivo, los memes y los comentarios de los posibles asistentes inundaron las redes, incluso una internauta recordó que en una de las primeras ediciones, exsitió una promoción en la que los organizadores regalaron abonos a quienes compraran determinada cantidad de cartones de cerveza.

(Twitter/@mondele0n)

Información en desarrollo*