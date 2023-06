Taylor Swift en CDMX: este sería el posible setlist de The Eras Tour en México

La cantante estadounidense tendrá tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su The Eras Tour. (Ig: @taylorswift)

Taylor Swift fue, sin duda alguna, el tema de la semana debido a los conciertos que anunció en el Foro Sol de la Ciudad de México donde se presentará el próximo jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto como parte de su The Eras Tour, noticia que emocionó a todos sus fans que querían presenciar un espectáculo de la cantante.

Te puede interesar: Quién es Sabrina Carpenter la cantante que abrirá el concierto de Taylor Swift en México

A pesar de que esta vez el proceso de compra será diferente, debido al preregistro para tener una oportunidad de ingresar a la fila virtual para adquirir un boleto en donde sólo se podrán comprar 4 entradas, los fans se mostraron muy felices e incluso algunos empezaron a especular cómo sería este concierto.

Uno de los aspectos que más intriga causó entre los seguidores de Taylor Swift fue el posible setlist de canciones que formarán parte de los tres conciertos que dará en la capital mexicana, además de las posibles sorpresas que pudiera tener para sus fans durante las probables tres horas que la cantautora está acostumbrando por sus presentaciones en Estados Unidos por parte de esta gira.

Taylor Swift, en todas sus presentaciones hasta el momento, consiente a sus fans con diferentes sorpresas. (Ig: @taylorswift)

Pero ¿cuáles serían las canciones que Taylor Swift podría interpretar para los tres espectáculos que dará en el Foro Sol de la Ciudad de México?. De acuerdo con medios estadounidenses como Billboard, Swift canta temas de cada uno de sus álbumes de estudio que representan “una era” en la carrera musical de la cantautora. El setlist de The Eras Tour en Estados Unidos hasta el momento es el siguiente:

Te puede interesar: Así fue como Taylor Swift ayudó a la adopción de 24 perros

Lover Era: Miss Americana & The Heartbreak Prince

The Man

Te puede interesar: Taylor Swift confirmó su visita a la Argentina con su gira mundial: cuándo se presentará y dónde comprar las entradas

The Archer

Cruel Summer

You Need To Calm Down

Lover

Fearless Era:

Love Story

Fearless

You Belong With Me

Taylor Swift fue aplaudida por tocar por más de 3 horas en el Gillette Stadium en Massachusetts bajo la intensa lluvia. (Ig; @taylorswift)

Para la era Evermore:

Tolerate It

Tis the damn season

Marjorie

Champagne Problems

Willow

Las canciones que conciernen a la era Reputation para los conciertos de Taylor Swift fueron:

Look What Yo Made Me Do

...Ready For It?

Delicate

Don´t Blame Me

Para The Speak Now Era por el momento sólo interpretó una canción en Estados Unidos, pero es una de las favoritas: se trató de Enchanted.

Taylor Swift sólo interpretó "Enchanted" como parte de su álbum "Speak Now". (Instagram The 1975)

Para la era de Red, que va de 2012 al 2014 en la carrera musical de Taylor Swift interpretó las siguientes canciones:

Nothing New

I Knew You Were Trouble

We Are Never Ever Getting Back Together

22 y All Too Well

En el caso de la era Folklore, álbum que lanzó en el 2020, la cantante estadounidense canta un gran número de temas pertenecientes a este disco, las cuales son:

My Tears Ricochet

Cardigan

The 1

The Last Great American Dynasty

Betty

Illicit Affairs

Invisible String

Para la era 1989, la cantautora trae las siguientes canciones:

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Style

Blank Space

Swift también dedicó una parte del concierto para una sesión acústica y, por el momento, cantó Would´ve, Could´ve, Should´ve y Mine.

Taylor Swift interpreta sus más grandes éxitos por alrededor de tres horas por concierto. (Foto: 2023 TAS Rights Management)

Y para terminar el listado está la era Midnights y el listado es el siguiente

Karma

Mastermind

Vigilante Shit

Bejeweled

Midnight Rain

Lavender Haze

Y una de sus más populares canciones, Anti-Hero, que al momento de esta publicación forma parte de las listas de éxitos de plataformas musicales más importantes a nivel internacional, como Spotify donde se posicionó en el lugar 21 del Top 50 Global.

¿Cuáles son las canciones extras que Taylor Swift podría interpretar en el Foro Sol de la CDMX?

A lo largo de lo que va de The Eras Tour, que por el momento no sale de Estados Unidos, Taylor Swift siempre sorprende a sus fans con canciones diferentes en cada concierto por lo que cabe resaltar que ninguna de sus presentaciones es igual a las otras. Algunas de las canciones con las que sorprendió a sus “swifties” fueron:

Mirrorball, Tim McGraw, This Is Me Trying, State of Grace, Our Song, Snow On The Beach, Cowboy Like Me, White Horse, Sad Beautiful Tragic, Ours, Death By a Thousand Cuts, Clean, Red, entre muchas otras.

Finalmente tendremos que esperar para conocer con exactitud la lista de canciones de Taylor Swift para sus conciertos en la Ciudad de México, donde la actriz y cantante Sabrina Carpenter será la encargada de abrir el espectáculo.