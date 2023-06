Quién es Sabrina Carpenter la cantante que abrirá el concierto de Taylor Swift en México

Sabrina Carpenter aseguró que cumplirá un sueño al compartir escenario con Taylor Swift. (Ig: @sabrinacarpenter) (Ig: @taylorswift)

Taylor Swift se convirtió en el tema de conversación después de que este viernes 2 de junio se anunciara no uno, ni dos, sino tres conciertos en la Ciudad de México para el próximo mes de agosto, pero un detalle que no pasó por alto fue que en todas las presentaciones de la intérprete de Bad Blood en América Latina será la cantante Sabrina Carpenter quien estará a cargo del número inicial en los shows.

Te puede interesar: Concierto de Taylor Swift en México: quién abrirá su show en el Foro Sol durante “The Eras Tour 2023”

Los fanáticos de Taylor Swift, que se hacen llamar swifties, tras enterarse de que la estadounidense vendrá para el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto a la Ciudad de México, exactamente al Foro Sol como parte de su The Eras Tour, se preguntaron quién era Sabrina Carpenter y si existía alguna relación con la intérprete de Enchanted.

La joven cantautora aseguró estar muy emocionada por cumplir un sueño al compartir escenario con Swift pues aseguró que hace trece años asistió a una presentación de la autora de Picture To Burn y la calificó como sorpendente, además compartio un video en redes sociales sobre un cover de Taylor que hizo cuando ella era niña.

La cantante siempre demostró ser fan de Taylor Swift (Yt: Sabrina Carpenter)

Pero ¿Quién es Sabrina Carpenter?

Te puede interesar: Taylor Swift en México: fechas, boletos y todo sobre “The Eras Tour 2023”

Ella es una joven de 24 años que nació en Pensilvania, Estados Unidos en 1999. A pesar de que destacó en el mundo de la música no es exclusivamente una vocalista, sino que inició su carrera como actriz y dio un salto a la fama después de participar en un capítulo de la serie policiaca La Ley y el Orden: Unidad de Víctima Especiales.

Cuando era una niña también destacó en el reality show The next Miley Cyrus project donde en este concurso televisivo de talentos alcanzó el tercer lugar en la competencia, pero no sólo eso sino que, aseguró, creó una conexión “especial” con Miley Cyrus.

Te puede interesar: ¿Cómo funcionará la venta para ver a Taylor Swift en México? Así podrás obtener tus boletos

Al mismo tiempo que participó en este programa de televisión, decidió aperturar un canal en YouTube para compartir diferentes covers de sus canciones preferidas, entre ellas algunas de Taylor Swift. Además reveló que fue motivada por su papá quien la ayudo a adecuar una de las habitaciones de su casa para convertirla en un estudio de grabación.

Sabrina Carpenter inició en el mundo de la música y la actuación desde muy pequeña. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fue hasta el 14 de marzo de 2014, cuando tenía 15 años, que formó parte de una canción para la banda sonora para la serie estadounidense Girls Meets World, el tema se tituló Take On The World y lo grabó al lado de Rowan Blanchard.

Un año después lanzó su álbum debut titulado Eyes Wide Open, donde su sencillo Cant´t Blame a Girl For Trying se volvió popular a nivel internacional poniendo los reflectores sobre ella.

No sólo formó parte de producciones televisivas, sino que también incursionó en el teatro con la obra Peter Pan and Tinker Bell: A Pirate’s Christmas donde Sabrina Carpenter interpretó a Wendy, la joven que conoce a Peter Pan y lo acompaña al “País del Nunca Jamás”.

Sabrina Carpenter también incursionó en el teatro con una obra relacionada con la historia de Peter Pan. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Fue hasta 2016, después de publicar el álbum Evolution, que decidió iniciar en el mundo de los conciertos y anunció su primer tour mundial que la llevó por distintos países como Estados Unidos, Canadá e Italia y desde este punto no paró de dar shows alrededor del mundo hasta que la pandemia de Covid-19 le impidió continuar debido a que se cancelaron muchos espectáculos en todas partes del mundo.

Con el paso del tiempo participó en distintas bandas sonoras de producciones cinematográficas y eventualmente tomó algún papel como actriz, pero fue en 2020 cuando anunció que se convertirá en productora y protagonista de una nueva serie de Alicia en el País de las Maravillas de la mano de Netflix.

Sabrina Carpenter traerá sus más grandes éxitos musicales como Nonsense, On My Way y Feather a nuestro país gracias a que Taylor Swift la invitó a ser el acto inicial de sus conciertos en el Foro Sol en la Ciudad de México.