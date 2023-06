¿Cómo funcionará la venta para ver a Taylor Swift en México? Así podrás obtener tus boletos

Taylor Swift visitará México por primera vez. Captura: Taylor Swift web.

¡El sueño se cumplió! Luego de meses de mucha incertidumbre, rumores incesantes peleas por redes sociales, finalmente se confirmó lo que todos esperaban: Taylor Swift visitará México, por primera vez. La rubia estadounidense en muchas ocasiones había dejado escapar la oportunidad de pisar tierras aztecas, pero finalmente su The Eras Tour parecía ser la oportunidad perfecta para recompensar a todos sus seguidores mexicanos que ya llevan esperando toda una vida por cantar sus canciones favoritas en compañía de su máxima ídola.

The Eras Tour es una gira que recompensa el tiempo perdido que sucedió durante la crisis sanitaria por la pandemia. En aquella etapa Swift lanzó tres producciones discográficas que no pudieron obtener su gira de conciertos de manera apropiada. Así los discos Lover, Folklore y Evermore formarán parte de un tour que recogerá no sólo lo mejor de aquellos, sino de todas las etapas o “eras” de la cantante de “All to Well”.

Desde luego los fans están más que emocionados. Los tres conciertos que Taylor Swift ofrecerá en la ciudad de México (el 24, 25 y 26 de agosto del 2023) son probablemente los eventos musicales más esperados del año, así como los de mayor demanda. Algo de lo que la organizadora de eventos Ocesa y su boletera Ticketmaster, está muy conscientes, razón de que en esta ocasión hayan cambiado las reglas del juego.

Ticketmaster cambia las reglas

¡Así como lo leíste! Si estaban acostumbrados a las ventas exclusivas de una institución bancaria, a fechas segmentadas en donde el acceso dependía del tipo de tarjeta de crédito en posesión, y de los códigos especiales para ventas exclusivas de grupos, con Taylor Swift todas esas dinámicas quedarán obsoletas.

Ocesa y Ticketmaster anunciaron que para los tres conciertos de la cantante en el Foro Sol de la Ciudad de México, sólo existirá una Venta General y solamente aquellas cuentas registradas que sean verificadas, podrán acceder a la fila virtual para obtener sus boletos.

El sitio web oficial de registro, la página oficial de la cantante y los anuncios de la empresa de boletos utiliza muchos términos complejos para anunciar sus propias marcas. Sin embargo, la dinámica es más simple de lo que parece y aquí te explicamos qué es lo que debes hacer paso a paso para obtener tus entradas.

¿Cómo comprar los boletos de Taylor Swift?

Paso 1

Debes ingresar en este sitio web para poder registrarte a la fila virtual. El registro estará abierto desde el viernes 2 de junio y hasta el 7 de junio antes de las 12 de la noche hora centro de México. En esta página deberás iniciar sesión con tu cuenta Ticketmaster y elegir la fecha de concierto a la que deseas asistir: 24, 25 o 26 de agosto.

Paso 2

Recibirás un código por mensaje de texto que sirve únicamente para verificar que eres tu quien se encuentra haciendo el registro. Una vez que hayas completado los pasos, se te informará que tu registro se hizo correctamente.

¿Para qué funciona dicho registro?

Este primer paso es para inscribirte en la fila virtual. Ticketmaster ahora realiza este proceso, porque busca evitar que revendedores y bots puedan hacerse con las codiciadas entradas que están destinadas para fans. La boletera revisará cuenta por cuenta y decidirá quienes sí fueron seleccionados para poder acceder a la venta de boletos.

“Verified Fan es un sistema de registro para ayudar a filtrar a bots y revendedores de los inicios de venta de boletos, y priorizar que lleguen a manos de los fans que desean asistir a los conciertos”, se puede leer en el sitio web.

Advertencia

Haber completado este paso no significa que ya tendrás acceso a la venta, o que tienes seguros tus boletos. El próximo 12 de junio recibirás un correo que te avisara si fuiste elegido, o si fuiste colocado en una línea de espera que entrará a la venta, después de todos aquellos que sí fueron correctamente verificados.

¿Cuándo iniciarán la venta de boletos de Taylor Swift?

En esta ocasión Ticketmaster segmentará la venta de boletos dependiendo las fechas de conciertos para los que se desee comprar. La oferta de entradas comenzará el 13 de junio para la primera fecha, el 14 de junio para la segunda y el 15 de junio para la tercera. Quedará de la siguiente manera:

- FECHA 24 de agosto / Venta el 13 de junio

- FECHA 24 de agosto / Venta el 14 de junio

- FECHA 26 de agosto / Venta el 15 de junio

Ocesa advirtió que solamente se podrán adquirir hasta 4 boletos por cuenta Ticketmaster. Si deseas conocer más información sobre la visita de Taylor Swift a México puedes dar clic aquí.