¡Lo logró de nuevo! Peso Pluma sube al top 1 global en Spotify por BZRP Music Sessions #55

Finalmente se estrenó la tan esperada canción de Bizarrap con La Doble P

Pese a las críticas por su colaboración con Bizarrap, Peso Pluma llegó una vez más al top 1 global de Spotify por la BZRP Music Sessions #55.

Esto generó gran emoción entre los fans de La Doble P, ya que la última vez que el intérprete mexicano logró algo así fue con su éxito Ella Baila Sola con Eslabón Armado y en el cual desbancó a Miley Cyrus.

Peso Pluma en el número uno global

De acuerdo con la plataforma especializada en mpusica, la colaboración entre Bizarrap y Peso Pluma se posicionó en el número uno en la lista global de las canciones más reproducidas de Spotify.

Además, se convirtió en la sexta canción latina en 2023 que logró llegar al primer puesto en esta categoría. Otras de las melodías que han ascendido a este lugar son TQG de Shakira y Karol G Ella baila sola de Peso Pluma, Un x100to de Grupo Frontera y Bad Bunny y Where she goes también de Bad Bunny.

(Instagram: @bizarrap)

Tres canciones de Peso Pluma están en el Top Global

Los triunfos para el oriundo de Jalisco no terminan, ya que Spotify también dio a conocer que tres canciones de Peso Pluma están en los primeros seis sitios del Top 50 - Global.

Tras el mexicano se encuentra Bad Bunny con dos de sus canciones más recientes.

Desde sus redes sociales, Peso Pluma no ha dejado de mostrarse sumamente contento por los resultados que están teniendo la colaboración con Bizarrap. Sin embargo, las críticas al joven no se han detenido.

“No soy fan de Peso Pluma, tuve que escuchar la sesion como 5 veces para que me gustara. Pero dejando de un lado ese tema, la felicidad que transmite el HDP bro, no habia visto alguien que estuviera tan sonriente y feliz en una BZRP Sessions”, colocó un internauta en Twitter.

Mientras que otros añadieron: “Capaz el tema es una verga pero peso pluma me parece exageradamente lindo entonces no puedo ser imparcial mi voto es secreto”.

Bizarrap defendió a Peso Pluma

Bizarrap y Peso Pluma podrían romper récords nuevamente (Ig bizarrao)

Tras todos los comentarios, Bizarrap rompió el silencio y defendió al mexicano, pues explicó como fue que se llevó a cabo la colaboración.

La composción la hice con VST, todo digital, Una vez que terminamos la composición, la banda de Peso grabó todos los instrumentos reales. Esto fue porque queria darle el espacio de su bzrp session para que siga llevando los corridos a distintos públicos”, comentó y agregó:

“Me encantan los corridos y Peso Pluma, él no necesitaba rapear sobre el trap para romperla”.

Después de esto, varios internautas coincidieron con el argentino y le aplaudieron fervientemente por su postura.

Peso Pluma y Bizarrap estrenarán sesión (Ig bizarrap)

“Peso Pluma, uno de los hombres del momento”, “esto es una invasión de los mexicanos y de sus corridos tumbados, pero no está nada mal”, “Es un gran tema, me hacía mucha ilusión escucharla”, “gracias Bizarrap por formar parte de los artistas que quieren llevar a México al resto del mundo”, comentaron.

Hasta el momento, la BZRP Music Sessions 55 cuenta con más de 27 millones de visualizaciones en Youtube.

Varios fans del artista se han mostrado orgullosos de sus logros y no han dejado pasar desapercibida la enorme sonrisa que mostró a lo largo del todo video. También, aplaudieron el tierno video promocional que fue realizado en stopmotion y contaba muchas referencias a México.

“La sonrisa de peso pluma es muy contagiosa y eso hace que la música tenga magia y los que critican es lo que escuchan puro regateon y creyéndose que son malintes y por supuesto no tiene nada sexualizado es muy puro la canción”, colocaron.