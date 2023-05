Exoneraron a José Luis Abarca por secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa

José Luis Abarca estuvo en la presidencia municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014. (Foto: Archivo)

José Luis Abarca Valázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, fue exonerado por un tribunal federal por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre del 2014.

El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas, fue quien tomó la decisión de exonerar al exalcalde de Iguala junto con Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública del municipio al momento de los hechos la madrugada del 25 de septiembre.

Abarca y otras 18 personas más fueron acusadas por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado.

La determinación del tribunal quedó asentada en la causa penal 66/2015 que señala la sentencia absolutoria contra Abarca Velázquez y Flores Velázquez.

José Luis Abarca pasará 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado. (Cuartoscuro)

De acuerdo con el diario Milenio, el expediente judicial menciona que algunos de los acusados fueron detenidos de forma ilegal por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), además que algunos no rindieron su declaración de manera libre y voluntaria, ya que lo hicieron bajo coacción y tortura.

Los otros exonerados por el Tribunal son: Alejandro Andrade de la Cruz; Arturo Calvario Villalba; Baltazar Martínez Casarrubias; Emilio Torres Quezada; Fausto Bruno Heredia; Hugo Salgado Vences; José Vicencio Flores; Juan Luis Hidalgo Pérez; Marco; Antonio Ramírez Urval, así como a Mario Cervantes Contreras.

Además de Miguel Ángel Hernández Morales; Nicolás Delgado Arellano; Oswaldo Arturo Vázquez Castillo; Raúl Cisneros García; Rubén Aldaín Marín; Salvador Herrera Román; Zulay MArino Rodríguez y Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández.

FILE PHOTO: Relatives of missing students hold posters with their images as they arrive for a mass to mark the disappearance of the 43 Ayotzinapa College Raul Isidro Burgos students in the state of Guerrero, at the Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City, Mexico December 26, 2022. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Pese a esta exoneración por parte del tribunal federal a Luis Abarca, el exalcalde no podrá salir de prisión debido a que cumple una condena de 92 años de cárcel por el secuestro de seis integrantes del movimiento campesino Unidad Popular Emiliano Zapata (UPEZ), dentro de los que destaca el perredista Arturo Hernández Cardona.

En tanto, la FGR le imputó un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. José Luis Abarca estuvo en la presidencia municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014.

El pasado 18 de mayo, en una audiencia celebrada en Matamoros, el juez federal Samuel Ventura Ramos también absolvió al ex alcalde de Iguala, así como a Sidronio Casarrubias Salgado, alias El Chino, presunto líder de Guerreros Unidos.

La resolución del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales señaló que la FGR no logró acreditar la existencia del grupo criminal al que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La FGR no pudo demostrar que el supuesto líder de Guerreros Unidos y el exalcalde de Iguala tuvieran vínculos con el grupo criminal. (Twitter/@azucenau/Especial)

“La decisión no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal, ni que los hechos por los que se formuló acusación no hayan sucedido, sino que las pruebas aportadas por la Fiscalía no lo demuestran”, apuntó el juez, quien agregó que no había elementos que sustentaran algún vínculo entre Abarca y el presunto líder criminal.

El juez excluyó 47 testimonios debido a que habrían sido obtenidos mediante tortura o detenciones ilegales, lo mismo que resolvió el juez de Matamoros.

La FGR entregó, como pruebas, algunas copias certificadas de sentencias dictadas en otros procesos penales federales, en las que se hacía alusión a grupos como el Cártel de los Beltrán Leyva y la célula criminal conocida como La Barredora.

(Foto: Cuartoscuro)

El Ministerio Público de la Federación señaló que El Chino formaba parte de los líderes de Guerreros Unidos junto con su hermano, Mario Casarrubias, alias El Sapo Guapo, fallecido en 2021 en la Ciudad de México a causa de Covid-19.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, en el 2009, diferentes facciones del Cártel de Los Beltrán Leyva surgieron de esa estructura criminal, como Guerreros Unidos que se dieron a conocer en 2011 por un triple homicidio en Morelos.