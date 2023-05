José Luis Abarca y líder de Guerreros Unidos fueron absueltos por Caso Ayotzinapa

La FGR no pudo demostrar que el supuesto líder de Guerreros Unidos y el exalcalde de Iguala tuvieran vínculos con el grupo criminal. (Twitter/@azucenau/Especial)

En una audiencia celebrada en Matamoros, Tamaulipas, un juez federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, de los delitos de delincuencia organizada por falta de pruebas.

La resolución de Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, se sustentó en que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Aunque el colegiado consideró que su sentencia no quiere decir que la organización delictiva no exista, reiteró que las pruebas otorgadas por la FGR no fueron suficientes para demostrar lo contrario.

Sumado a ello, la corporación no entregó elementos que sustentaran algún posible vínculo entre Casarrubias Salgado y Abarca con dicho grupo criminal.

Abarca y Casarrubias Salgado son dos de los principales personajes a los que se les ha relacionado con la desaparición de los normalistas. (REUTERS/Raquel Cunha)

Para la sentencia, el juez Ventura Ramos excluyó 47 testimonios debido a que habrían sido obtenidos mediante tortura o detenciones ilegales. Por otro lado, las declaraciones que fueron recabadas legalmente por la FGR sí hicieron mención de actos como privación ilegal de la libertad de varias personas, pero no mencionaron la existencia de Guerreros Unidos.

