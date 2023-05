Una mujer cuenta cómo fue secuestrada junto a su bebé por el Cartel del Golfo

De acuerdo a la usuaria, los hechos ocurrieron en Tamaulipas (Foto: Especial)

A través de la plataforma social TikTok, una usuaria identificada como Ivette Saldívar compartió su historia de secuestro junto a su bebé, organizado y ejecutado por el crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas, que, de acuerdo con los reportes, es un estado en el que apera el Cártel del Golfo.

Te puede interesar: TikToker desafió al Popocatépetl para grabarlo de cerca y se volvió viral

En el video que, hasta el momento, cuenta con 6 millones 300 mil reproducciones, la joven mujer relata cómo el 11 de marzo del 2013 fue privada de su libertad con su hija de tan sólo tres meses de edad, quienes fueron interceptadas por camionetas blindadas en la unidad habitacional donde vivían.

De acuerdo con la víctima, ella tenía tan solo 18 años cuando sufrió aquel atentado, por lo que agradece haber tenido la oportunidad de poder contar su historia de supervivencia 10 años después.

Te puede interesar: Exhibieron en redes sociales a personas que fingen enfermedad para pedir dinero en Puebla

“Siempre he sido una persona totalmente transparente con la gente que me rodea, mi hija y yo somos un milagro. Dios es grande, Dios escucha cuando pides con fe. Perdono a todas las personas que participaron en esto, me libero de cualquier carga que en ese tiempo dolía, perdono de corazón porque sé bien que Dios hace justicia.” publicó la usuaria junto a su video.

Los secuestros son una de las actividades más comunes del crimen organizado (espacial)

La joven mujer relató que el secuestro duró un aproximado de 15 días, donde compartió espacio con distintas personas de edades diferentes, quienes iban desapareciendo día con día mientras ella permanecía ahí.

Te puede interesar: ¡Pueblanic! Tiktokers recrean escena del Titanic con la actividad del Popocatépetl

De acuerdo con la mujer, ella siempre fue “tratada de la mejor manera posible” por sus secuestradores, quienes aseguró estaban cumpliendo con una orden de “arriba”. De hecho, la usuaria detalla que, durante su estancia en el lugar, su hija, que tenía pocos meses de haber nacido, se enfermó ante las condiciones del lugar, por lo que fue llevada al Hospital Materno Infantil de Emergencias.

“Recuerdo el miedo que sentía cuando dormía en esas camionetas, recuerdo el miedo y la impotencia cuando se deshacían de las demás personas que estaban ahí conmigo”

@FuriaNegra77

Ivette Saldívar reveló que cuando estuvo en el hospital pidió ayuda con una enfermera del lugar, sin embrago, la encargada le aseguró que no podía hacer nada para apoyarla, pero le prometió que todo saldría bien. Ante esta situación, la mujer pensó en dejar a su hija en el centro de salud para salvarla, no obstante, resistió con ella hasta el último día de su secuestro.

Aunque la mujer no detalla cómo fue liberada, sí mencionó cómo fue testigo de las personas que estaban con ella iban desapareciendo, quienes asegura, iban desde menores de edad, embarazadas, hasta personas adultas.

A pesar de las condiciones, Ivette y su bebé no fueron dañadas, pues los sicarios que las tenían cautivas se limitaban a vigilarlas, por lo que incluso la víctima ”agradeció“ el trato.

No obstante, la mujer lamentó los hechos, no sólo por su caso especifico, sino por la situación de peligro que enfrenta todo el país, pues destacó que durante su estancia con uno de los cárteles más peligrosos. Fue testigo de los enfrentamientos, la injusticias y la violencia en la que día con día la gente sufre en manos de las cédulas delictivas.

Por ello, la joven mamá hizo una denuncia a las autoridades de gobierno por no hacer nada al respecto, pues aseguró que dentro de su estadía en la casa de secuestro, fue consciente de la cantidad de gente desaparecida no corren con la misma suerte que tuvo ella.