“Juez vendido”: Daniela señaló presunta corrupción tras sentencia de su padre Héctor Parra

Héctor Parra ya fue sentenciado (Instagram: @hectorparrag)

El caso de Héctor Parra continúa dando de qué hablar, pues tras emitirse la sentencia en contra del actor y ser condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores, su hija Daniela señaló presunta corrupción de altos mandos del sistema de justicia.

Tras casi dos años de permanecer privado de su libertad en el Reclusorio Oriente, el artista -quien fue denunciado por comenter presunto abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman- ha sido catalogado por inocente por la opinión pública debido a presuntas irregularidades que salieron a la luz durante todo el proceso.

Qué dijo Daniela Parra

A través de su cuenta de Twitter, la joven que defendió la presunta inocencia de su padre desde las primeras acusaciones, se mostró indignada por como se han desarrollado los hechos.

En este sentido y, con un muy breve mensaje, Daniela dejó ver su molestia por la sentencia de Héctor Parra.

“Juez vendido”, tuiteó.

Daniela Parra habló sobre el caso de Héctor Parra (Twitter)

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios de esta red social coincidieron con la opinión de Parra.

“No me puedo imaginar tu sentir en este momento. En mis oraciones están todos los que integran tu familia, tú y tu papá. Hay más instancias! No claudiques! Tu papi va a salir, las siguientes instancias no se venden”, colocó una internauta.

“Desconozco que instancias haya más allá de lo que está gente pueda comprar, pero ojalá busques y te apoyen. No estás sola”. “Ánimo, toda la verdad saldrá a la luz, Dios les ilumine y les fortalezca para que puedan seguir al pie del cañón”, escribieron otros.

Cómo reaccionó Daniela tras la sentencia de Héctor Parra

Durante la tarde del 25 de mayo, la abogada de Alexa, Olivia Rubio, lanzó un comunicado en donde explicó qué fue lo sucedido durante la última audiencia del actor.

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

“Celebramos el dia de hoy por el Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, que condenó a Héctor N. a 10 años 6 meses de prisión por el delito de corrupción de personas menores de edad, agravado cometido en contra de la víctima A.P.H, conocida como Alexa”, se lee en el escrito.

Tras darse a conocer estos sucesos, Daniela recurrió a su Twitter y estalló en contra de la situación.

“¿Y se preguntan si hay corrupción? ¡Qué mentada de madre!”, expresó.

Desde ese momento, muchos cibernautas respondieron a la joven y le externaron su apoyo incondicional.

“Seguir en la lucha dani, lamentable noticia eres una gran hija!”. “La justicia selectiva que tanto lastima. ¡Ánimo! nada está perdido.”. “Esto no ha terminado, Héctor va a salir libre y habrá ganado muchísimo más, no desesperes”, Hoy más que nunca estamos contigo”, detallaron.

Daniela ha defendido a Héctor Parra de forma incondicional (Instagram: @hectorparrag // @dannielaprm)

Mamá de Daniela Parra cuestionó a Ginny Hoffman

Durante una antigua entrevista para De primera mano, la madre de Daniela Parra cuestionó a Ginny Hoffman.

“Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela. Hubo alguna temporada en la que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos. Por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando salió esta señora a decir esto hace algunos años. Inclusive yo le dije a Daniela: ‘¿Qué está diciendo?, No entiendo’. Ella también se me quedó viendo y me dijo: ‘No sé mamá’ y jamás le volvió a contestar la hermana, jamás”, contó.

Erika Martínez fue testigo de la cercana relación que existió entre su expareja, su hija y Alexa Parra Hoffman hasta que se denunciaron los abusos.

“Jamás envenené a mi hija en contra de su padre, hay gente que lo hace y qué pena, yo no (...) Cómo es posible que te enteres como mamá que alguien está haciendo algo indebido con tu hija y tu dices: ‘Yo me voy a quedar a esperar a que tenga 18 años para que recapacite’”,”dijo la señora en aquel entonces.