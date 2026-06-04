México

La otra cara del Mundial 2026: semanas de futbol que podrían favorecer el aumento de peso y el sedentarismo

Se necesita una reflexión sobre el impacto ambiental que genera el consumo masivo de alimentos y envases durante el torneo de futbol, de acuerdo con la IBERO

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Ilustración plana de un grupo diverso viendo fútbol en TV con banderas de países y camisetas, algunos con bocadillos, otros con frutas y verduras, y algunos estirándose.
Un grupo diverso de aficionados de diferentes edades y géneros disfruta un partido de fútbol en una pantalla grande, equilibrando el consumo de bocadillos poco saludables con opciones frescas y realizando pausas activas para estirarse o hacer sentadillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 será un evento que cautivará a millones de espectadores en todo el mundo, pero también podría tener repercusiones en la salud de los aficionados del futbol.

De acuerdo con el maestro César Iván Ayala Guzmán, de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, el torneo podría propiciar cambios en los hábitos de sueño, alimentación y actividad física, generando un entorno que favorece el aumento de peso y dificulta la adopción de conductas saludables.

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Advirtió que la combinación de largas horas frente a la televisión, el consumo frecuente de alcohol, refrescos, bocadillos y alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, incrementa el riesgo cardiovascular. Este ambiente, calificado como “obesogénico”, puede tener efectos negativos, especialmente si se extiende por varias semanas.

El fenómeno no se limita al partido en sí, sino que se prolonga cuando los seguidores llegan antes, permanecen después o ven más de un encuentro en una sola jornada, disminuyendo considerablemente su nivel de actividad física.

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Sedentarismo y excesos durante el Mundial 2026

Ver un partido de futbol implica al menos 90 minutos de inactividad, pero la experiencia mundialista suele extenderse mucho más allá. Muchas personas pasan horas adicionales frente a la pantalla, lo que favorece el sedentarismo. Este comportamiento puede convertirse en un factor de riesgo, sobre todo cuando se acompaña de consumo desmedido de alimentos poco saludables y bebidas azucaradas o alcohólicas.

Infografía ilustra los riesgos para la salud durante el Mundial 2026, con un hombre en el sofá, comida chatarra, báscula y consejos de vida sana.
Un experto de la Iberoamericana advierte sobre el posible aumento de peso de 2 a 5 kilogramos y riesgos cardiovasculares debido al sedentarismo y excesos alimenticios durante el Mundial 2026, ofreciendo pautas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los juegos, se tiende a perder la cuenta de lo que se ingiere, lo que puede traducirse en un consumo calórico mayor al habitual. El especialista advirtió que varias semanas de estos hábitos pueden producir aumentos en triglicéridos, colesterol y glucosa, además de un posible incremento de peso de entre dos y cinco kilogramos en algunos casos. Para quienes ya presentan enfermedades como hipertensión o diabetes, el riesgo asociado a estos excesos es aún mayor.

Consejos para disfrutar el futbol y cuidar la salud

Disfrutar de la Copa del Mundo no significa descuidar el bienestar. El académico de la IBERO sugiere incorporar opciones más saludables en las reuniones, como verduras frescas (pepino, jícama, zanahoria) y limitar el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas. Además, recomienda elegir alimentos con menos grasas y preferir preparaciones caseras sobre productos ultraprocesados.

Es importante interrumpir los periodos prolongados de sedentarismo: levantarse, caminar o realizar pausas activas entre partidos puede marcar una diferencia significativa para el organismo.

“Al menos pararte, moverte un poco y ya no estar sentado tanto tiempo puede ayudar”, señaló.

Se necesita una reflexión sobre el impacto ambiental que genera el consumo masivo de alimentos y envases durante el torneo, y propuso buscar opciones más sostenibles y responsables. De esta forma, es posible disfrutar la emoción del futbol sin poner en riesgo la salud ni el entorno.

Ilustración: Un balón de fútbol gigante con el logo FIFA World Cup 2026 aplasta edificios y casas. Un hombre está sentado en el balón. Hay carteles de 'RENT' y 'SALE'.
Una ilustración editorial muestra un balón gigante de la Copa Mundial 2026 aplastando edificios y casas, simbolizando el impacto y la presión inmobiliaria del evento, junto a carteles de "renta" y "venta". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión inmobiliaria y cambios en la ciudad tras la Copa del Mundo

El Mundial de Futbol 2026, más allá de su relevancia deportiva, traerá importantes consecuencias para las ciudades anfitrionas en México, según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este evento deportivo provocará cambios en la infraestructura urbana, incrementando la presión sobre el sector inmobiliario y generando transformaciones en el espacio público. Se prevé que la llegada de visitantes y la organización de actividades asociadas al torneo estimulen inversiones en transporte, servicios y oferta de alojamiento, lo que podría modificar el perfil de barrios cercanos a los estadios y zonas turísticas.

Los expertos advierten que estos procesos suelen generar aumentos en los precios de la vivienda, desplazamiento de residentes originales y reconfiguración del entorno urbano.

Además, subrayan la necesidad de que las autoridades implementen políticas que prioricen el acceso equitativo a la ciudad, evitando que los beneficios económicos del Mundial se concentren únicamente en ciertos sectores.

La institución enfatizó la importancia de garantizar que las intervenciones urbanas sean sostenibles y respondan a las necesidades de la población local, para que el legado del torneo de futbol no se limite a lo deportivo, sino que contribuya de manera positiva y duradera al desarrollo social de México.

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