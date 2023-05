Mamá de Daniela Parra cuestionó a Ginny Hoffman: “Jamás envenené a mi hija en contra de su padre”

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

Tras un largo proceso legal lleno de escándalos, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores. De acuerdo con un comunicado de prensa que difundió la abogada de Alexa Parra (víctima) a través de redes sociales, la resolución del juez es un “avance en la búsqueda de justicia” de su cliente y un reconocimiento por todo el trabajo que han hecho durante los últimos dos años. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el actor apele la decisión.

“Sabemos que esta sentencia no es un punto final, y que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la reparación integral del daño y la revictimización de la vida de Alexa (...) Exhortamos a las autoridades correspondientes a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y a brindar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de Alexa y su familia”, se lee en el comunicado que emitió la abogada Olivia Rubio.

El actor se mantuvo tranquilo tras escuchar su sentencia, según contó su abogada. (Fotografía:Twitter/Raul Gutiérrez)

La sentencia dividió opiniones en redes sociales, pues desde que Alexa Parra Hoffman denunció públicamente a su padre como su agresor se percibió una marcada polaridad entre los internautas. Por esa razón, en las últimas horas se viralizaron todas las entrevistas que los involucrados dieron a diversos medios de comunicación, entre las que se encuentra una charla que la madre de Daniela Parra tuvo con De Primera Mano en 2021.

Y es que Erika Martínez fue testigo de la cercana relación que existió entre su expareja, su hija y Alexa Parra Hoffman hasta que se denunciaron los abusos.

Héctor Parra se separó de Ginny Hoffman porque cuestionaba su paternidad con sus hijas; supuestamente creía que había diferencias. (Instagram/@ginnyhoffman_)

“Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela. Hubo alguna temporada en la que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos. Por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando salió esta señora a decir esto hace algunos años. Inclusive yo le dije a Daniela: ‘¿Qué está diciendo?, No entiendo’. Ella también se me quedó viendo y me dijo: ‘No sé mamá' y jamás le volvió a contestar la hermana, jamás”, contó.

Erika Martínez contó que se separó de Héctor Parra por decisión mutua y, aunque supuestamente no contribuía en los gastos de su hija en común, nunca buscó cambiar la percepción que Daniela tenía de su padre: “Jamás envenené a mi hija en contra de su padre, hay gente que lo hace y qué pena, yo no”.

Daniela Parra convocó a una marcha en la Ciudad de México para pedir justicia por su padre. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Pero eso no fue todo, también Erika cuestionó a Ginny Hoffman (madre de la víctima) por no denunciar a Héctor Parra desde que se enteró de las agresiones:

Si yo tuviera la más mínima sospecha no lo estaría platicando aquí, estaría en un juzgado desde hace muchos años (...) Te lo digo honestamente que como mamá yo no me hubiera aguantado ni un segundo, yo hubiera denunciado inmediatamente a quien hubiese abusado de mi hija en cualquier sentido.

Daniela Parra cree en la inocencia de su padre y en más de una ocasión ha asegurado que su media hermana fue manipulada por su madre, Ginny Hoffman. (Instagram/@hectorparrag)

“Si ella tenía conocimiento de que habían abusado de su hija y que no iban a hacer nada hasta que tuviera 18 años. Cómo es posible que te enteres como mamá que alguien está haciendo algo indebido con tu hija y tu dices: ‘Yo me voy a quedar a esperar a que tenga 18 años para que recapacite’”, agregó.

Finalmente, contó que hace muchos años Daniela Parra recibió ayuda psicológica por cuestiones académicas y en ninguna sesión mencionó ningún tipo de abuso o agresión por parte de alguna persona, ya sea cometido en su contra o en contra de alguien más.

“Daniela reprobó quinto de primaria, entonces la tuvimos que llevar al psicólogo y ese fue el primer tratamiento; fueron dos años de psicólogo. Yo creo que en algún momento del tratamiento hubiera salido algún abuso por parte de quien fuese, sin embargo, no, tengo los resultados del psicólogo”, declaró.