México

La contradicción de la 4T: Sheinbaum agradece elogios de Trump mientras la carta de AMLO pide que “regrese el otro”

La presidenta agradeció los elogios del mandatario estadounidense, pero deslizó dudas sobre su papel, mientras el exmandatario reivindica al republicano de su primer mandato

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La presidenta Claudia Sheinbaum defiende el discurso soberanista ante presiones desde Estados Unidos. (Infobae-Itzallana)
La presidenta Claudia Sheinbaum defiende el discurso soberanista ante presiones desde Estados Unidos. (Infobae-Itzallana)

En la mañanera de este jueves 4 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente los elogios que el presidente Donald Trump le ha dirigido a ella y a México, pero añadió una reserva que no pasó inadvertida: Trump habló muy bien de México en su momento cuando López Obrador; ahora ha hablado muy bien de mí, muchas veces, y se lo agradezco mucho. Por eso yo digo que tengo mis reservas de que sea el presidente Trump”.

La declaración no contradice la narrativa que Palacio Nacional ha sostenido en los últimos días —según la cual la presión contra México proviene de sectores de la ultraderecha estadounidense, no del propio Trump—, pero introduce un tono personal que, puesto junto a la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió este miércoles, permite leer entre líneas una diferencia de fondo en cómo ambos líderes interpretan el conflicto.

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Durante la conferencia matutina de este 4 de junio, la mandataria valoró los comentarios del republicano hacia ella y hacia el país, pero matizó su lectura sobre quién encabeza la presión desde Estados Unidos

La carta de AMLO: la nostalgia por el “otro Trump”

Desde su retiro en Palenque, Chiapas, López Obrador publicó una misiva con respaldo explícito a Sheinbaum, pero también con un diagnóstico propio sobre la relación bilateral. El título del documento lo dice todo: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

La referencia es directa. El expresidente evoca al Trump de su primer mandato —con quien mantuvo una relación que calificó de cordial y mutuamente respetuosa— y contrasta esa figura con la del mandatario republicano actual. La implicación es clara: para López Obrador, Trump sí es parte del problema, o al menos una variable determinante que ha cambiado para mal.

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Carta de AMLO. Crédito: @lopezobrador_
Carta de AMLO. Crédito: @lopezobrador_

Sheinbaum: respeto personal, pero no exención

La postura de la presidenta es distinta, aunque no opuesta. Sheinbaum aseguró que cada vez que ha hablado con Trump, él ha sido respetuoso, a pesar de comentarios con los que no concuerda. Al mismo tiempo, ha insistido en que la ofensiva contra México no parte de Trump, sino de grupos de ultraderecha que no quieren que haya una buena relación entre ambos países, y que podrían estar utilizando el tema de México con miras a las elecciones legislativas estadounidenses de 2026 o para influir en los comicios mexicanos de 2027.

En ese esquema, Trump no es el villano del relato, sino una figura que, según Sheinbaum, estaría siendo presionada o instrumentalizada por terceros. Es una lectura política más institucional y diplomática, que preserva el canal de diálogo con la Casa Blanca.

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El matiz que separa a ambos discursos

La diferencia no es menor. Mientras López Obrador traza una línea temporal —hubo un Trump con quien se podía trabajar y hay otro que preocupa—, Sheinbaum evita esa comparación y prefiere señalar hacia actores externos al presidente. Uno responsabiliza, al menos parcialmente, al propio Trump. La otra lo exonera y redirige la crítica.

Ambas posiciones coinciden en el diagnóstico de fondo —la relación bilateral atraviesa un momento complejo— y en la defensa de la soberanía nacional, que fue el eje rector de la mañanera. El detonante del debate fue la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos presuntos funcionarios de Sinaloa señalados por vínculos con el narcotráfico.

“Es buenísimo este debate, muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones”, afirmó la presidenta al comentar la carta de López Obrador.

La frase puede leerse también en clave interna: entre el discurso del fundador del movimiento y el de quien lo conduce hoy, hay diferencias que, aunque no constituyen una ruptura, apuntan a lecturas políticas distintas sobre cómo relacionarse con el vecino del norte.

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