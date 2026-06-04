Mercado de Puebla vive otra jornada de violencia: segunda balacera en el sitio deja tres heridos l Video

Una intensa balacera se vivió en el mercado Morelos en la ciudad de Puebla donde policías repelieron el ataque Foto: Captura de pantalla video

La balacera de este lunes 1 de junio en inmediaciones del Mercado Morelos y el Centro Comercial El Campanario, en la ciudad de Puebla, dejó tres personas heridas por arma de fuego y dos presuntos responsables detenidos, en un nuevo episodio de violencia que, según la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, se relaciona con la disputa de grupos criminales por el control del narcomenudeo y la extorsión en esa zona.

El ataque ocurre en la colonia 10 de Mayo y representa la segunda agresión armada cerca del Mercado Morelos en un periodo de tres semanas. Desde febrero pasado, tras cateos de autoridades ministeriales en ese centro de abasto y el hallazgo de una fosa clandestina, en el área al menos 10 personas han resultado heridas y tres han muerto.

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De acuerdo con el reporte policíaco preliminar, paramédicos localizaron con vida a dos hombres y una mujer lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla informó que los tres fueron trasladados a un hospital y que las heridas de bala fueron en las piernas, mientras su estado de salud quedó reportado como reservado.

Las primeras diligencias de la Fiscalía General del Estado de Puebla establecen que en la intersección de la 24 Norte y la 20 Oriente fueron hallados al menos 14 casquillos percutidos. Testigos señalaron que los disparos provocaron que comerciantes y personas que se encontraban en la zona buscaran resguardo de inmediato.

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El ataque desata operativo y termina con dos detenidos

Según testimonios recabados en el lugar, la agresión fue dirigida contra un grupo de personas que se había reunido para una manifestación. Esas personas se dispersaron cuando comenzaron las detonaciones.

Otra versión de testigos indica que los agresores escaparon en una motocicleta. En otro recuento de los hechos se afirma que los atacantes viajaban a bordo de un vehículo que circulaba sobre la 24 Norte, casi esquina con la 20 Oriente, y que desde ese coche dispararon de manera directa contra tres adultos que caminaban hacia Plaza El Campanario.

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Las detonaciones se registraron alrededor de las 12:20 horas y generaron una movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, tras el despliegue, fueron detenidos dos probables responsables y que la zona quedó resguardada para restablecer el orden en los espacios públicos.

Información extraoficial señala que los dos hombres fueron ubicados en la colonia México 68 después de una persecución. Esos reportes sostienen que portaban un arma de fuego, drogas y una manta con un narcomensaje cuyo contenido no ha sido revelado; ese punto no ha sido detallado por las autoridades.

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Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que realiza las indagatorias para esclarecer el móvil y la mecánica del ataque. La autoridad estatal también indicó que mantiene acompañamiento para las personas lesionadas.

La violencia en la zona suma heridos y muertos desde febrero

La nueva balacera ocurre tres semanas después de otra agresión registrada el 6 de mayo en la misma zona. En ese hecho hubo tres personas heridas, entre ellas el niño de nueve años Tadeo, quien murió el viernes 29 de mayo a causa de la gravedad de las lesiones.

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En el balance de violencia reciente también aparece Angelique Cuéllar, de 19 años, como una de las víctimas mortales en la escalada registrada alrededor del mercado. Con esos casos, la zona acumula tres fallecimientos y al menos 10 lesionados desde febrero.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, en los ataques del Mercado Morelos y la colonia 10 de Mayo están involucrados La Familia Michoacana y Los Toscanos. La dependencia atribuye esos hechos a una disputa por el control de la plaza para actividades de narcomenudeo y extorsión.

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La misma secretaría sostiene que entre marzo y abril fueron detenidos más de 25 operadores de La Familia Michoacana. Según esa versión oficial, esas capturas hicieron que esa célula perdiera control sobre actividades ilícitas en el centro de abasto del norte de la ciudad y en colonias cercanas, lo que desató una confrontación entre grupos rivales y una organización foránea.

Un día antes de esta balacera también se registraron detonaciones de arma de fuego en Amalucan, cerca de las 17:30 horas en la zona de Las Torres. En ese caso no hubo personas heridas, aunque las versiones policiales apuntan a un intento de ataque directo por parte de motociclistas que dispararon al menos seis veces.

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La balacera del 1 de junio cerca del Mercado Morelos dejó tres heridos y dos presuntos responsables detenidos.

En la escena fueron hallados 14 casquillos y el ataque generó un operativo con fuerzas municipales, estatales y federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla relaciona la violencia en la zona con la disputa entre grupos criminales por narcomenudeo y extorsión.

Detienen a 16 por extorsión a mercados

El 19 de marzo de 2026 fueron detenidas 16 personas por extorsión a mercados, presuntos integrantes de una banda delictiva en el Mercado Morelos de Puebla

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Los 16 sujetos detenidos presuntamente se dedicaban a la extorsión y el cobro de piso contra locatarios del Mercado Morelos en Puebla capital.

Se dio a conocer la detención de 16 sujetos presuntos integrantes de una célula delictiva durante un operativo en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los arrestados se dedicaban a la extorsión y cobro de piso contra comerciantes de este centro de abasto ubicado al norte de la capital poblana.

Como resultado de un despliegue al norte de la capital, las fuerzas de seguridad detuvieron a 16 personas presuntamente dedicadas al cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos.

Entre los detenidos se encuentra Luis Ángel “N”, alias “El Topo”, de 21 años de edad, presunto líder de una célula dedicada a intimidar, amenazar y extorsionar a los locatarios.

Junto con “El Topo”, también fueron capturados Mateo “N” de 54 años, Gabriel “N” de 48 años, Rosario “N” de 42 años, Jorge “N” de 40 años, Juan “N” de 39 años, Víctor “N” de 38 años, Luis “N” de 33 años, Arturo “N” de 30 años, Francisco “N” de 29 años, Jesús “N” de 28 años, José “N” de 28 años, Gonzalo “N” de 28 años, Carlos “N” de 27 años, Osmar “N” de 25 años y Néstor “N” de 18 años.

Decomisan armas de fuego y drogas durante operativo en Mercado Morelos de Puebla

Se ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte, Colonia 10 de Mayo, donde se logró la detención de 15 personas del sexo masculino y 1 del sexo femenino, a quienes les fueron aseguradas 49 dosis de presunta droga con características similares a las del cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de presunta cocaína, nueve bolsas de piedra, 10 dosis de hierba verde con características similares a las de la marihuana, así como dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y efectos diversos.

Además de las 16 detenciones, en el Mercado Morelos de la capital poblana también fueron aseguradas un arma de fuego Ak-47, un revólver calibre .38, y sustancias ilícitas.