“Es como la declaración de non grato. No me preocupa”, AMLO minimizó intenciones del PAN para destituirlo

El Presidente se defendió ante intenciones de destituirlo. (Foto: Cuartocuro)

Otra vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó los conflictos que existen entre su gobierno y el de Perú, además de que aseguró que no tiene preocupación ante las intenciones que han surgido de presuntamente por querer sustituirlo.

“Ah es como la declaración de non grato. No me preocupa, ya los he enfrentado el desafuero fue eso”, respondió el mandatario mexicano sobre la intención que ha planteado el Partido Acción Nacional (PAN) de destituirlo y luego de que el gobierno peruano lo declaró non grato.

El mandatario aseguró que desde hace años, tuvo que enfrentar al PRI, PAN, Fox y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Quién creen que me sacó a flote, el pueblo que es mucha pieza. Tuvieron que dar marcha atrás”.

Desde el podio de Palacio Nacional, bromeó con la iniciativa de sus adversarios, pues dijo irónicamente que le están copiando su idea de hacer votaciones para quitarlo de su cargo actual como Presidente, ya que él ha planteado la idea de apoyarse en los mexicanos mediante el voto para autorizar alguna de sus iniciativas.

“Ya les voy a cobrar derechos de autor porque me están plagiando. Van a terminar haciendo encuestas, hay que tener cuidado porque las falsifican”.

El Presidente de México fue declarada persona non grata por el gobierno de Perú. (Foto: Cuartoscuro)

Respecto al método, dio a conocer que tendrán que reunir al menos 1 millón de firmas. “Es muy buena la propuesta. Brillante, porque cuando menos van a estar entretenidos trabajando para que nos dejen un tiempo”, expresó.

Sobre las relaciones que hay entre Perú y México, AMLO hizo referencia a que tampoco le interesa el hecho de que recientemente fue declarado persona non grata, que de acuerdo con la Convención de Viena significa “no bienvenido” en torno a las relaciones diplomáticas.

Y es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró al presidente Andrés Manuel como persona non grata hace un par de días.

De acuerdo con un texto de la Convención estipulado desde 1961, si el gobierno da ese distintivo, no tendrá porqué dar explicaciones sobre su uso.