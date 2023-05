“Se cometió una injusticia al destituir a Pedro Castillo”, AMLO reaccionó al caso del presidente peruano

El mandatario insistió que su Gobierno está constantemente pendiente para que no haya violaciones a los Derechos Humanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a expresar su molestia por el caso de Pedro Castillo, quien fue destituido como presidente de Perú, ya que calificó el acto como “injusto” e insistió que su Gobierno sigue al pendiente para que no se cometan violaciones a los Derechos Humanos de manera internacional.

“Les molesta mucho a la clase dominante, pero se cometió una injusticia al destituir al presidente Pedro Castillo y que todo se originó porque en Perú domina un grupo que está a cargo de una oligarquía”, dijo el mandatario esta mañana al encabezar la conferencia matutina.

Con relación a su expresión de oligarquía, es decir, un sistema de gobierno con pocas personas, el mandatario aseguró que fue un acto de racismo.

“Los que tenían el control político, no voy a mencionarlos en el Perú, perdieron la elección pero el pueblo dijo queremos a Pedro Castillo, pero cómo si usa sombrero, entonces cómo son muy clasistas y racistas empezaron con una campaña en su contra”.

AMLO reprobó la destitución de Pedro Castillo. (Foto: Especial)

A su parecer, se trató de un acto ilegal, ya que explicó que Pedro Castillo llevaba muy poco al frente de su cargo, alrededor de dos meses, y los políticos iniciaron su trámite para destituirlo. “Hasta que lo lograron”.

Además, descalificó la posición de la embajadora Lisa Kenna, ya que según el presidente se trata de un hecho arbitrario.

“Cuando lo destituyen y lo encarcelan la primera que se manifiesta es la embajadora de Estados Unidos en Perú, avalando la decisión ilegal y arbitraria del Congreso”.

En cuanto al tema migratorio dijo que luego de este tipo de actos su Gobierno seguirá denunciando y mantendrá la defensa de migrantes, ya que las movilizaciones de extranjeros es un acto de necesidad.

De acuerdo con la información, Pedro Castillo fue destituido de su cargo en diciembre de 2022, pues de acuerdo con un documento que presentaron políticos locales, la decisión se dio luego de que Pedro Castillo Terrones intentó “disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma ilegal”.

AMLO reaccionó a la destitución de Pedro Castillo (Presidencia de la República)

Además, declararon que el ex presidente pretendía usurpar funciones públicas e impedir el funcionamiento de los poderes del estado.

Sin embargo, esta no es la primera vez que AMLO manifiesta su rechazó a esta decisión del país sudamericano, pues en marzo de este año también defendió al ex mandatario y consideró que él es “el presidente legítimo”.

Incluso aseguró que fue víctima de un golpe de estado y un supuesto acto de racismo, ya que supuestamente fue retenido por el hecho de ser indígena. “No aceptan a Pedro porque es serrano, porque es indígena”, dijo.

Su posición se dio luego de la reunión que sostuvo con el abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, quien le hizo llegar un escrito que el ex mandatario redactó desde Lima, en Perú para agradecer al mandatario mexicano su solidaridad con el pueblo peruano.

“Mi libertad es secundaria. La verdadera libertad que se debe apoyar, querido hermano presidente, es la de nuestro pueblo hoy reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos. (...) No hay justicia. Siento tener cada vez menos derechos, no soy el único”, expresó el ex político en el escrito.