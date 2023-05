Hombre reveló cuánto gana como “abre puertas” en OXXO y su respuesta se viralizó en TikTok

Las ganancias mensuales del "abre puertas" sorprendieron por ser superiores a la de muchos

Un hombre reveló cuánto gana trabajando fuera de un OXXO en Chiapas. Su respuesta se viralizó en TikTok ya que sus ganancias son mayores de lo que se esperaba.

Fue el tiktoker detrás de la cuenta HotChiapanish quien entrevistó a un joven que trabaja informalmente como “abre puertas” fuera de una sucursal de OXXO.

El hombre obtiene ganancias de las propinas que le dan los clientes del establecimiento por ayudarlos a abrir y cerrar la puerta, los cuales aseguró le dan un promedio de entre 5 y 20 pesos. La cantidad de dinero que reúne al final del día sorprendió a cientos de usuarios de TikTok.

Reveló que en un horario de 7:00 a 12:00 horas gana en promedio 250 pesos mexicanos. Sus ganancias el resto del día dependen de cuánto tiempo trabaje.

Si toma un receso de 4 horas y trabaja de las 16:00 a las 20:00 horas gana 250 pesos más, reuniendo un total de 500 pesos al día. En cambio si está ahí de 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche sin descansar, logra ganar entre 700 y 800 pesos diarios.

Tomando en cuenta estas cifras, este hombre puede ganar mínimo 10 mil pesos mensualmente si trabaja cinco días a la semana en una jornada de 9 horas y hasta 16 mil pesos al mes si trabaja las misma cantidad de días pero más de 12 horas diarias.

De inmediato el video captó la atención de cientos de usuarios que no dudaron en asegurar estar interesados en este trabajo mientras que otros se mostraron inconformes por tener un salario similar o menor siendo profesionistas.

“Si me ven en un Oxxo no critiquen y denme mi propina”, “Ya mañana empiezo yo a trabajar en Oxxo...” y “Ya se dónde ir a buscar trabajo entonces”, fueron algunas de las respuestas por parte de quienes mostraron interés.

Algunas quejas fueron: “¡Y yo aquí con Licenciatura perdiendo el tiempo!”, “Yo teniendo un local de ropa y estoy de 8 a 8 y a veces no vendo nada.. mejor me voy abrir la puerta del Oxxo de la esquina” y “Yo estudiando una maestría. No se diga más mañana abro puertas en los Oxxos”.

Sin embargo, ninguna persona mencionó que el hombre tiene trabaja incluso más de medio día para obtener esa cantidad de dinero, además de que no es un trabajo formal. Incluso él mencionó que es común que en la mayoría de las sucursales no le permitan trabajar, al no ser parte de la plantilla laboral del negocio.

También señaló que en el OXXO en el que está actualmente tuvo la suerte de que la persona que está a cargo del establecimiento le permite estar ahí a cambio de barrer la entrada y limpiar los cristales.

“En este OXXO gracias a Dios no me han corrido. La encargada ya me conoce y todo, más que nada me dio chance, le limpió su puerta, le barro y le mantengo limpio”, explicó el joven.

Hasta el momento el video acumula más de 2.6 millones de reproducciones y más de 116 mil personas le dieron “me gusta”.

Poco antes un joven se viralizó por la razón contraria. En su caso, captó la atención en redes sociales por renunciar a un trabajo en el que ganaba 60 mil pesos mensuales y ahora trabaja en una gasolinera en la que gana 3 mil pesos semanales.

En un video en TikTok explicó que el ambiente laboral “tóxico” del sector de ventas lo motivó a cambiar de empleo aunque sus ingresos se redujeron considerablemente. Señaló que la disminución de sus ingresos se compensó con más tiempo libro y menos gastos.