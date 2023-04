Renunció a un empleo con sueldo de 60 mil pesos por trabajar en gasolinera

Un usuario de Tik Tok reveló las razones por las que renunció a un empleo donde ganaba entre 20 mil y 60 mil pesos

En redes sociales son comunes las historias de personas que renuncian a su empleo porque el sueldo que reciben es insuficiente y en muchas ocasiones injusto. Es por eso que se volvió viral la anécdota de un usuario de Tik Tok que dejó una empresa en la que obtenía ganancias de entre 20 mil y 60 mil pesos mensuales.

Te puede interesar: Convivencia con jugadores de cartón causa controversia en el Atlético de San Luis

El joven llamado Heriberto compartió en un video las razones por las que no se arrepiente de su decisión, a pesar de que en la gasolinera que ahora trabaja gana 3 mil pesos a la semana.

Aunque no reveló exactamente en qué lugar trabajaba, sí explicó que era vendedor en un centro comercial en Nuevo León y que lograba tener ingresos mensuales por encima del promedio porque recibía comisiones por venta.

Un usuario de Tik Tok reveló que ganaba hasta 60 mil pesos al mes por ventas (Tik Tok @soychicomeme)

Mencionó que el ambiente laboral en el sector de ventas puede llegar a ser “tóxico” a causa de la competitividad entre empleados, ya que muchos se sienten presionados cuando alguien obtiene mejores resultados.

“Es un ambiente donde a veces se torna un poquito tóxico donde si alguien está encima de ti y tú vendes un poquito más que él va a haber un poquito de presión.”

Un segundo factor que lo llevó a renunciar era la presión social que sentía de tener un estilo de vida que en realidad no le gustaba. Puso como ejemplo que en un ambiente así es poco común que las personas viajen en transporte público, en autos de gama media o que compren comida y ropa en establecimientos con precios accesibles.

El tik toker mencionó que ganaba 60 mil pesos pero tenía muchos gastos para intentar mantener un estilo de vida lujoso (Cuartoscuro)

Aún así el joven señaló que su video no era para criticar este tipo de empleos y especificó que para algunos puede funcionar pero que no fue su caso porque el trabajar en este sector le provocó depresión.

Te puede interesar: AMLO defendió candidaturas de cercanos de la 4T en el INE: “Tienen derecho como cualquier otro ciudadano”

“Hay personas que les estés picando el ego les funciona pero a mi no, a mi me deprimió”, mencionó antes de contar a sus seguidores cómo es su vida ahora.

El exvendedor reveló que aunque su sueldo es menor ahora, sus gastos se redujeron también. Desde que dejó su empleo en el centro comercial comenzó a gastar menos en transporte, alimentos y vestimenta, pues ya no se sentía presionado a tener un estilo de vida similar al de sus compañeros.

El exvendedor explicó en Tik Tok que desde que entró a trabajar en la fgasolinera gasta menos (Cuartoscuro)

“Vi que realmente mis finanzas se estaban viendo afectadas por mis malos hábitos financieros”, dijo.

Te puede interesar: ¿TikTok será prohibido en México? Esto dijo López Obrador

Sumado a ello aseguró que tener un trabajo menos demandante redujo el estrés y que actualmente tiene más tiempo libre para hacer actividades que le gustan como ir al gimnasio.

Las reacciones a su historia no se hicieron esperar y cientos de usuarios de Tik Tok coincidieron con él en que tener un buen sueldo lleva muchas veces a gastar más, otros compartieron historias similares y algunos más dieron consejos.

El tik toker señaló que antes de trabajar en la gasolinera tenía malos hábitos financieros (Stock)

“Entre más ganas más gastas”, “Creo que la clave es vivir con menos de lo que ganas, y no subirte al tren de la guerra de egos en donde vale más el que aparenta más” o “Es cierto, entre más ganas, más gastas, pero es de inteligentes saber invertir. Si quieres impresionar perderás mucho”, fueron algunas de las respuestas más populares.

Una historia de renuncia que también se viralizó fue el de una maestra de primaria contratada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, su caso es opuesto al de Heriberto, ya que ella decidió renunciar porque el sueldo que recibía era bajo.

Además, la maestra acusó que no recibió un finiquito. “Pregunté, nada más así por no dejar, qué me correspondía, si alguna indemnización, si algún finiquito o algo por mis 8 años de servicio y pues me dijeron que no me tocaba absolutamente nada”, mencionó.