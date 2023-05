Jueces reclamaron a AMLO tras exhibición de su trabajo por caso Ayotzinapa y “El Güero” Palma en la mañanera

Los nombres de los jueces fueron exhibidos en la mañanera por dejar en libertad de delincuentes. (Presidencia)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reprocharon la exhibición de jueces federales durante la presentación del informe del Gabinete de Seguridad en la mañanera del presidente Andrés Manuel Líopez Obrador, una acción que calificaron como “injustificada”.

En un pronunciamiento, la Jufed lamentó que se haya exhibido a los juzgadores por el hecho de cumplir con su “delicada función constitucional de impartir justicia”. Se indicó que estas acciones pusieron en riesgo su integridad y la de sus familias.

Se indicó que los juzgadores no fungen un papel opositor en el pa´+is, no a personas ni a partidos políticos, sin embargo, señalaron que no se dejarán de hacer frente a las presiones que trastocan el derecho que tiene la población de acceso a un servicio de justicia federal eficaz e independiente.

La Asociación de Magistrados y Jueces dejó ver su respaldo a las juzgadoras y juzgadores federales, en particular de los circuitos Tercero, con sede en el estado de Jalisco y Decimonoveno, de Tamaulipas, para que estos emitan sus resoluciones con independencia ante cualquier tipo de presión por parte de autoridades federales o locales.

La exhibición de los jueces se dio en el marco de las críticas que el presidente Lóepz Obrador ha lanzado en contra del Poder Judicial. (Infobae)

“En el Poder Judicial de la Federación tenemos como compromiso cumplir y proteger los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, consagrados en nuestra Constitución”, indicó la Jufed en su posicionamiento.

Quiénes son los jueces exhibidos

Se trata de la magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, al magistrado Samuel Alberto Villanueva y Ricardo Delgado, quienes fueron señalados dentro del caso de Héctor Luis El Güero Palma, integrante del cártel de Sinaloa.

En la mañanera el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio los señaló por ordenar la absolución de El Güero Palma a pesar de estar acusado por el delito de delincuencia organizada. Aunque actualmente se encuentra detenido por otra causa penal.

El segundo caso que se evidenció en la mañanera fue el del juez Salvador Hérnández, juez de Control del municipio de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla. Este caso fue por la liberación de Miguel Ángel “N”, alias El Gato, quien es alcalde de Piaxtla.

Se mencionó a los magistrados que dejarn en libertad a Héctor Palma Salazar y al exalcalde de Iguala.

Se señaló que el juez reclasificó el delito de homicidio culposo a doloso, y tras quedar en libertad esta persona retomó su cargo como alcalde.

El tercer caso fue el del juez Samuel Ventura Ramos, quien es juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en el estado de Tamaulipas, como parte del Caso Ayotzinapa.

Luis Rodríguez Bucio recordó que el juzgador absolvió el pasado 12 de mayo a Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos y a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el delito de delincuencia organizada, aunque el miércoles se le sentenció a 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Los jueces exhibidos estaban a cargo de procesos del Caso Ayotzinapa y de Héctor Palma. (CUARTOSCURO)

La crítica desde Palacio Nacional

La exhibición de los juzgadores en la mañanera se dio en el marco de las constantes críticas por parte del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial, al cual ha tachado de estar podrido y que por ello es necesario que se le reforme.

Después del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su Plan B electoral, el presidente López Obrador aumentó las críticas hacia el Poder Judicial, al tiempo en que informó que presentará una reforma que, dijo, buscará sea aprobada antes de que finalice su administración.

De manera paralela el presidente López Obrador anunció un Plan C electoral, el cual consiste en un llamado a votar por Morena para obtener una mayoría calificada en el Congreso y con ello poder realizar reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial.