“Sí hay que renovar al Poder Judicial”, AMLO insistió en voto popular para elegir a la Suprema Corte

AMLO volvió a lanzar la propuesta. (Foto: Especial)

Este miércoles 17 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en llevar a cabo una consulta popular para determinar si se eligen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular porque “el pueblo manda”.

En el espacio de la conferencia mañanera, el político tabasqueño se lanzó nuevamente contra el Poder Judicial y afirmó que está podrido, pues únicamente sirve a “potentados y a los delincuentes”, por lo que es necesario renovarlo.

Para el titular del Ejecutivo es bueno preguntarle a la gente sobre magistrados y ministros para determinar si se les debe elegir por voto popular.

“Y por qué no consultar y preguntar al pueblo. Que los ministros de la Corte los elija el pueblo con voto secreto y universal, que no lo elija la élite del poder, si no que sea el pueblo”, dijo el mandatario.

El mandatario pidió elegir con voto del pueblo a los magistrados de la Corte. (Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El político tabasqueño insistió que se trata de un mal tan arraigado y que el Poder Judicial se fue degradando. “Es un proceso de degradación progresivo”.

Sin embargo, reconoció que se debe analizar el marco legal y si hay tiempo para esta consulta, pues la Constitución prohíbe llevar a cabo este ejercicio durante los periodos electorales.

“No se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, moralizar, purificar la vida pública”.

En ese sentido, manifestó su deseo de que la consulta ciudadana y elección de nuevos ministros se lleve a cabo, incluso reiteró que es un tema muy sencillo.

“¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o No, ahí está la pregunta ya y ahí van a ver cómo van a bloquear los conservadores y decir que no vayan a vota”, resaltó.

La pregunta se planteó este día. (Foto: Tomada de video Presidencia)

Esta no es la primera vez que el Presidente propone elegir a nuevos ministros de la SCJN, pues el pasado 9 de mayo lanzó la iniciativa, luego de que los ministros de la Corte decidieron decretar la invalidez de la primera parte de la reforma electoral del Plan B.

Hay que recordar que esta reforma contempla, entre otras cosas, la liquidación de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE). Desde entonces el mandatario mexicano expresó su descontento en contra de esta decisión.

Incluso, tachó al Poder Judicial de “estar podrido”. Además de declarar que fue un acto de autoritarismo, pues dijo: “se atrevieron a cancelar una ley, ¿Por qué?”.

Al respecto, aseguró que a pesar de la respuesta de los ministros no han podido con él. “Si no se tiene las terceras partes, pues el Presidente se queda atado, pero no han podido como quisieran, atarme de pies y manos”.

El pasado 8 de mayo, la SCJN autorizó la invalidez de la primera parte de la fracción de normas que constituye el llamado Plan B, propuesta por AMLO. Así, quedaron vigentes todavía, cuatro de las seis leyes que fueron modificadas por el Congreso de la Unión.

La norma fue invalidada con ocho votos a favor. En ese sentido, las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre.