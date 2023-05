Michelle Salas no se casará en México ni Estados Unidos: ¿Luis Miguel la llevará al altar?

Familiares de Michelle Salas quieren que sea Stephanie Salas quien entregue a la modelo en el altar. (Instagram: @michellesalasb // Foto: Cuartoscuro)

Fue a principios de mayo cuando Michelle Salas recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar su compromiso matrimonial con Danilo Díaz, un empresario venezolano. Hasta el momento se desconocen detalles sobre la ceremonia que podría celebrarse este 2023, sin embargo, la noticia llegó tan sólo unas semanas después de que comenzaran a correr rumores sobre la boda.

Te puede interesar: ¿Luis Miguel entregará a su hija en el altar? Esto dijo Stephanie Salas

Fue bajo este contexto que Mary Paz Banquells, tía abuela de la modelo mexicana, contó algunos detalles durante un reciente encuentro con medios recuperado por el periodista de espectáculos, Eden Dorantes. Para comenzar, la media hermana de Sylvia Pasquel reveló que su sobrina no se casará en México, contrario a lo que muchos esperaban, sino que contraerá nupcias en el extranjero.

Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz con esta fotografía. (Ig:@michellesalasb)

“No va a ser ni en México ni en Estados Unidos, pero no puedo decir (...) como precisamente va a ser fuera de México, nada más va a ir la familia más cercana, o sea, su abuela, su madre, su hermana, los más más cercanos. Ojalá que yo pueda colarme”, declaró la exesposa de Alfredo Adame.

Te puede interesar: ¿Luis Miguel abuelo? Cómo se verían sus nietos según la inteligencia artificial

De esta manera, Mary Paz Banquells dejó entrever que hasta el momento no tiene contemplado asistir al enlace matrimonial y explicó que tampoco podrán hacerlo otros familiares porque será un evento muy reducido.

Stephanie Salas se convirtió en madre a los 19 años (Foto: Instagram)

Pero eso no fue todo, Mary Paz Banquells también reaccionó ante la posibilidad de que sea Luis Miguel quien entregue a su primogénita en el altar tras su historia, pues pasaron muchos años antes de que el Sol reconociera su paternidad e intentara construir una relación con su hija que aparentemente se fue desgastando con el paso del tiempo.

Te puede interesar: Stephanie Salas dividió opiniones por ‘polémico’ comentario en publicación de Humberto Zurita sobre Christian Bach

“Mi opinión es que Michelle tiene mucha madre y ha sido madre y padre. Ya es cuestión y decisión de ella, principalmente de Michelle. Tiene mucha mamá y hoy en día muchas mamás entregan a sus hijas, entonces yo creo que Michelle tiene mucha mamá pero no te sé decir, es decisión de ella”, mencionó Banquells.

Luis Miguel no se ha pronunciado al respecto, pero en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por "desatender" a sus hijos y procurar a sus hijastras. (Getty Images)

Ella (Stephanie Salas) fue madre y padre a la vez, entonces creo que se merece un lugar muy especial, entregar a su hija.

Pese a todo, la actriz terminó su acercamiento con medios mandándole los mejores deseos a su sobrina por este gran paso en su vida: “Le deseo toda la felicidad del mundo que se la merece y bueno, Sylvia anda que no cabe de felicidad”.

Aunque la modelo cuida mucho las fotografías y videos que publica en sus redes sociales, suele postear imágenes con su madre, hermana, abuela y bisabuela. (Captura: @michellesalasb/Instagram)

Mary Paz Banquells no es la única familiar de Michelle Salas que se ha posicionado a favor de que Stephanie Salas sea quien entregue a su hija en el altar, también lo ha hecho Sylvia Pasquel. Fue durante una breve entrevista que cedió para Hoy día de Telemundo donde incluso bromeó con la situación.

“Tampoco me corresponde a mí decirlo (...) es mamá y papá, por supuesto, mi hija ha hecho una muy buena labor y es justo que ella la entregue en el altar, la vestiremos de esmoquin”, dijo.

Stephanie Salas tuvo otra hija: Camila Valero. (Foto: Silvia Pasquel / Instagram)

¿Qué dijo Stephanie Salas?

La histrionisa de 53 años de edad terminó con las especulaciones a través de redes sociales, pues con un comentario aclaró que será ella quien acompañe a su hija en este importante momento en su vida: “Hija mía, nada me hace más plena que verte feliz! siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado... así que me agarras fuerte !!!”.

Luis Miguel fue captado dejando a las hijas de Paloma Cuevas en su escuela. (Instagram/@hoydia)

Criticaron a Luis Miguel por su paternidad

El Sol de México fue duramente criticado en redes sociales por procurar su convivencia con las hijas de su novia, Paloma Cuevas, cuando supuestamente lleva mucho tiempo sin comunicarse con los dos hijos que tuvo con Aracely Arámbula y en medio del compromiso de Michelle Salas.