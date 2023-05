Peso Pluma tendrá que pagarle a Eslabón Armado si quiere cantar “Ella baila sola”

Peso Pluma: el máximo representante de los corridos bélicos (Peso Pluma)

Pedro Tovar, el cantante y compositor del famoso tema “Ella Baila Sola”, arremetió contra Peso Pluma por no darle crédito después de que este último interpretara la canción en el programa de Jimmy Fallon.

Te puede interesar: Compararon a Peso Pluma y a Pedro Tovar con la película “Coco”

Ya se había rumorado que, Pedro Tovar, compositor de la famosa

A través de sus redes sociales, Tovar señaló que la canción fue escrita por él y que le molestó que Peso Pluma no hablara de él durante su presentación con Fallon.

Te puede interesar: Lyn May se puso “bélica” con éxito de Peso Pluma junto a Eslabón Armado

Este malentendido ha ocasionado un distanciamiento entre ambos conceptos musicales, y se ha viralizado un fragmento de una entrevista que los integrantes de Eslabón Armando concedieron para una reportera en la que Pedro Tovar confiesa que hace tres años rechazó una invitación de Peso Pluma para cantar juntos.

Peso Pluma, el cantante de los encargos: "es mi trabajo" (@ElPesoPluma)

Peso Pluma tendrá que pagar si quiere cantar Ella Baila Sola

El medio TMZ informó que Peso Pluma tendrá que pagar por los derechos a Eslabón Armado por cantar en vivo la canción en los próximos eventos que tenga el cantante.

Te puede interesar: “No tenemos nada que ver”: Edith Márquez descartó duetos con Peso Pluma o Natanael Cano

El reporte indica que de ahora en adelante, cada que Peso Pluma interprete en vivo la canción ‘Ella Baila Sola’ tendrá que pagar a Eslabón Armado como consecuencia de no darle crédito a Pedro Tovar durante su presentación con Jimmy Fallon.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido la noticia.

Peso Pluma habla sobre los riesgos de su música: "es parte de la realidad" (AP/John Locher)

El creador de “Ella baila sola” arremete contra Peso Pluma por no darle crédito en The Tonight Show

Pedro Tovar, el vocalista y compositor de Eslabón Armado, se mostró decepcionado de Peso Pluma después de su presentación en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

El cantante de corridos tumbados interpretó la famosa canción “Ella baila sola”, pero no le dio crédito al creador de la canción.

Tovar expresó su descontento a través de un live en Instagram, donde comentó que “escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tú rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música ¿y no merecer crédito por tú rola? Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”.

Pedro Tovar es fundador y cantante del grupo "Eslabón Armado" (Instagram/ @pedro.tovar007)

Peso Pluma defiende su música ante las críticas

La canción “Ella baila sola” se ha convertido en un éxito en México y ha impulsado la carrera de Peso Pluma en el género de los corridos tumbados. Sin embargo, la falta de crédito al creador de la canción ha generado controversia en las redes sociales.

El cantante mexicano, uno de los representantes más destacados del género de corridos bélicos, ha sido objeto de controversia por la naturaleza de sus temas. Sin embargo, el intérprete de 23 años ha salido al frente de las críticas y ha dejado en claro que, para él, se trata simplemente de un trabajo.

En declaraciones a Soy Grupero, Peso Pluma explicó que en el mundo del regional mexicano es normal que se hagan encargos para escribir corridos. “Es mi trabajo”, dijo el cantante, quien ha logrado posicionarse como uno de los artistas más escuchados en las plataformas de streaming.

Peso Pluma se deslinda de las críticas: "son corridos de encargo" (Peso Pluma)

Peso Pluma también se ha deslindado de las críticas que lo acusan de hacer apología de la violencia. “Son corridos de encargo. No es como que nosotros digamos ‘vamos a hacer un homenaje o vamos a hacer una alusión a él y que la gente lo venere’”, explicó.

El cantante, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha sido invitado a importantes festivales y programas de televisión en Estados Unidos, como el show de Jimmy Fallon, en donde hizo su debut en la televisión norteamericana.

Pese a ello, Peso Pluma ha sido criticado por la naturaleza de sus temas, que suelen abordar temas relacionados con el narcotráfico o los capos más importantes de este negocio ilícito.

A este respecto, el cantante dijo que, aunque es consciente de que sus temas pueden resultar ofensivos para algunas personas, él se limita a hacer su trabajo y a entregar los corridos que le son encargados.

Finalmente, Peso Pluma abordó el tema de los niños que escuchan sus canciones, y dijo que aunque entiende que puede resultar preocupante para algunos padres, es importante mostrar la realidad de México tal y como es. “Yo sé que a veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto, pero es una realidad. O sea se tiene que mostrar, se tiene que ver”, afirmó.