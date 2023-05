Así sonaría Peso Pluma cantando “Vete ya” de Valentín Elizalde, según una Inteligencia Artificial

Esta es una aproximación de cómo sonaría ese éxito del pasado en una de las voces más escuchadas del momento. (Crédito: TikTok/@flowtrapping)

Peso Pluma es un cantante de corridos tumbados que se convirtió en uno de los artistas más escuchados en plataformas musicales, mientras que Valentín Elizalde es considerado como una promesa del regional mexicano, es importante recordar que murió a los 27 años tras un ataque armado.

Muchas personas han señalado supuestas similitudes entre ellos, por lo que un internauta incluso ya generó una aproximación de cómo se escucharía si Peso Pluma hiciera un cover de Vete ya, una de las canciones más icónicas del Gallo de Oro.

El usuario de TikTok @flowtrapping utilizó una Inteligencia Artificial para crear un breve fragmento de la canción, es importante señalar que Hassan Emilio Kabande Laija —nombre real del joven — no ha realizado esta interpretación de forma oficial.

Peso Pluma no ha realizado un cover oficial de "Vete ya", canción popular de Valentín Elizalde (Instagram/@pesopluma//Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

El video de 36 segundos mezcla la voz de Peso Pluma con las primeras estrofas de la canción, es decir: “Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos esperando atacar...” El tema Vete ya fue una composición de Raúl Enrique Sánchez.

De acuerdo con diversos comentarios, la clonación de voz de Peso Pluma con el estilo de Valentín Elizalde habría sido creada con la herramienta SVC Vits SVC o bien, con Diff-svc. Estos programas son capaces de convertir una voz hasta que suene como la de otra persona.

Estos fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en TikTok por parte de otros internautas, cabe señalar que la publicación de @flowtrapping tiene más de 100 mil “Me gusta” y al menos 900 mil reproducciones: “La voz se parece un poco”, está igual de gangosa que la de Valentín”, “Es que la voz de Peso Pluma solo es un poco más aguda, pero en realidad es lo mismo”, “Tiene una voz más o menos, pero sin la raposidad de la suya quedaría casi igual” y “Parece su hijo”.

Hasta el momento, el cantante no ha realizado un cover del Gallo de Oro Crédito: (TikTok@flowtrapping)

En el mismo perfil de TikTok, también se publicó otra clonación de voz creada con Inteligencia Artificial con los mismos cantantes, esta vez se trató de la canción Te quiero así. La grabación fue acompañada con una edición fotografía en la que Peso Pluma estaría abrazando a Valentín Elizalde.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues entre comentarios mencionaron que era aún más similar que Vete ya y que cada día parecía “más real” la aparente similitud física de ambos cantantes.

Peso Pluma comparado con Valentín Elizalde

Hay personas que aseguraron que Peso Pluma y Valentín Elizalde tienen la misma sonrisa, esta imagen es un fotomontaje (TikTok@flowtrapping)

Aunque el cantante de corridos tumbados no tiene algún parentesco oficial o comprobable con El Gallo de Oro, los fans del regional mexicano los han comparado en más de una ocasión, tanto por sus rasgos físicos — específicamente la sonrisa —como por la forma en que suena su voz.

Las personas que creen en la reencarnación incluso han asegurado que Peso Pluma podría ser una nueva versión de Valentín Elizalde. Y es que la voz del joven de 23 años ha sido criticada por supuestamente no estar bien impostada y tener un nivel bajo al momento de vocalizar, situación que Hassan ya mencionó.

Peso Pluma se convirtió en el primer artista de regional mexicano en cantar en uno de los shows nocturnos más populares de EEUU, es decir, el de Jimmy Fallon (Instagram/@fallontonight)

“A mí, mi voz nunca me ha gustado jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta es que está diferente, pues traemos otro estilo totalmente”, reveló Peso Pluma en el podcast Disfruta el viaje. “Para que algo pegue no necesariamente tengo que ser un fregón cantando, ¿me entiendo?”, dijo también.

En la misma conversación, el intérprete de Ella baila sola explicó que Chalino Sánchez también fue juzgado por eso, pero que no considera que una voz musicalmente superior sea necesaria para asegurar el éxito en el regional mexicano.