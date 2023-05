Cómo evitar la presencia de la araña viuda negra en casa

El veneno de la araña viuda negra es uno de los más peligrosos al ser hasta 15 veces más letal que el de la víbora de cascabel.[Archivo]

La presencia de arácnidos en el hogar puede ser una de las situaciones más molestas, sobre todo si se trata de una de las especies catalogadas como peligrosas por su veneno. La araña viuda negra es una de ellas, aunque esta por iniciar su temporada, hay maneras de evitar que se haga presente en nuestras casas.

La mordedura de la viuda negra es uno de los más peligroso debido a las neurotoxinas que contiene su veneno, incluso puede ser más letal que el de una víbora de cascabel. Sin embargo, no en todos los casos puede ocasionar la muerte, ocasionando únicamente algunos malestares que requieren de atención médica.

Existe un registro en México de dos de las 32 especies de la Latrodectus, como se le conoce científicamente al arácnido. Pese a que es común encontrarlas en el campo o en zonas de cultivo, han conseguido adaptarse al ambiente urbano, por lo que pueden llegar a encontrarse en jardines, debajo de bancas, en sillas, pareded, etc.

Aunque pareciera difícil de evitar su presencia, existen diversas medidas que se pueden seguir para no tener que lidiar con una araña viuda negra o con otro tipo de arácnido.

Hay ambientes que son propicios para la aparición de esta especie de arácnidos. [Archivo]

Cómo evitar las arañas viudas negras

Según información del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la araña viuda negra tiende a habitar en climas secos, oscuros y húmedos. Por lo que se recomienda cortar con frecuencia las plantas en el jardín, ya que son un lugar perfecto para que el arácnido haga aparición, siendo uno de los ambientes más agradables para ellas.

Además de tratar de no tener maderas o materiales apilados, mismo que puedan llegar a acumular humedad propiciando la aparición de la peligrosa especie de arácnido. También un factor determinante es la presencia de más insectos o animales pequeños en el jardín o dentro de la casa, debido a que son uno de sus principales alimentos.

Por otra parte, los pequeños grietas en los muros pueden representar un peligro, al ser un lugar que puede ser utilizado como escondite por la araña viuda negra. Recomendando que estas sean cubiertas a la brevedad para evitar que se haga presente la especie del arácnido.

Los dos tipos que existen en México son: la Geometricus, conocida como “Viuda Café”, la cual puede ser identificada por la mancha que presenta en su cefalotórax o prosoma (cabeza), misma que es en forma de un violín, cuyo mástil de la silueta se encuentra apuntando hacía la parte inferior de la araña.

Las presencia de pequeños animales podría beneficiar para la sobrevivencia de la araña viuda negra. Foto: Charaj(Wikipedia)

Las hembras se caracterizan por tener un tamaño promedio entre los 7 y los 10 milímetros, mientras que los machos llegan a medir de 2 a 4 milímetros.

El otro tipo es la Latrodectusmactans, o “Araña Capulina”, la cual puede ser identificada por sus colores brillanes, además de sus patrones de coloración naranja o rojos intensos en la parte dorsal de su abdomen, la silueta es parecida a la forma de un reloj de arena. Los machos no superan los 10 milímetros, mientras que las hembras tienen un tamaño entre los 30 y 40 milímetros.

En caso de observar una, se recomienda no acercarse a ellas, debido a que solo tienden a inyectar su veneno cuando se siente amenazadas. La mordedura de una araña viuda negra no es letal en todas las ocasiones, si se llega a sufrir una se pide no aplicar ningún tipo de torniquete, no aplicar hielo, ni remedios caseros, además de mantener la calma, tratar de identificar la especie con seguridad y acudir a un centro de salud de inmediato para ser atendido con los medicamentos adecuados.